пятница, 30 марта 2018 г.
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Кейт Миддлтон готовится к родам

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ФОТО: George Rogers/SIPA/George Rogers/SIPA

Почти сразу после объявления о третьей беременности Кейт Миддлтон Кенсингтонский дворец назвал и примерную дату рождения нового наследника – апрель, пишет Сегодня.

Инсайдеры западных СМИ утверждают, что роды назначены на 23 апреля, также ранее появилась информация, что в этот раз герцогиня собирается рожать дома – по примеру королевы Елизаветы II. Однако на днях появились новые подробности.

Двое детей принца Уильяма и герцогини Кэтрин появились в стенах больницы святой Марии, в частном крыле Линдо. Вчера у крыльца больницы начали перекрашивать металлическую решетку. Именно на этом крыльце принц Уильям и Кейт Миддлтон позировали с новорожденными Джорджем и Шарлоттой для первых фотографий, так что все должно быть в идеальном состоянии и на этот раз.

ФОТО: George Rogers/SIPA/George Rogers/SIPA

Журналистам издания Us Weekly также удалось узнать, что в крыле Линдо забронирована одна из палат класса люкс еще с середины марта. Комнаты периодически проверяются охраной, и доступ туда строго запрещен.

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