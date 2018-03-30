Кейт Миддлтон готовится к родам

Инсайдеры западных СМИ утверждают, что роды назначены на 23 апреля, также ранее появилась информация, что в этот раз герцогиня собирается рожать дома – по примеру королевы Елизаветы II. Однако на днях появились новые подробности.

Двое детей принца Уильяма и герцогини Кэтрин появились в стенах больницы святой Марии, в частном крыле Линдо. Вчера у крыльца больницы начали перекрашивать металлическую решетку. Именно на этом крыльце принц Уильям и Кейт Миддлтон позировали с новорожденными Джорджем и Шарлоттой для первых фотографий, так что все должно быть в идеальном состоянии и на этот раз.