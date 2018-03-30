пятница, 30 марта 2018 г.
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  • Satisfaction по-эстонски! Известная красотка-блондинка взялась за пыльные строительные работы

Satisfaction по-эстонски! Известная красотка-блондинка взялась за пыльные строительные работы Смотрите видео!

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ФОТО: Instagram

Эстонская светская львица и модель Лийс Лаас удивила своих подписчиков в социальных сетях.

Лийс Ласс отдыхает на своей вилле в Майами, но, к удивлению, не расслабляется с коктейлем в бассейне, а занимается ремонтом, причем собственноручно! 

 

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Стоит отметить, что строительные инструменты в нежных руках Лийс смотрятся очень эротично, впрочем, и волосы мадам решила не убирать, чтобы выгоднее смотреться в кадре.

Подписчикам эстонская модель призналась, что очень любит свою новую игрушку, а видео с ней подписала: "Просто посмотрите, как эта девушка работает!"

Говорят, что можно смотреть бесконечно, как другие работают, и Лийс Ласс тому лучшее подтверждение. Мужчины, вы согласны?

ФОТО: Instagram

Впрочем, Лийс никогда не боялась тяжелой работы. Так, например, она играючи справляется с бензопилой.

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