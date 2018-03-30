Дана Борисова получила ожоги из-за собственной глупости

Блондинка получила ожог кожи головы и теперь вынуждена лечить кожу и волосы. Дана рассказала своим поклонникам в социальной сети, что пять дней подряд мыла голову шампунем, который у нее забыл парикмахер. На пятый день кожа покраснела и сильно чесалась. В результате выяснилось, что это был химический пилинг.