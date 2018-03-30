пятница, 30 марта 2018 г.
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Дана Борисова получила ожоги из-за собственной глупости

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Дана Борисова

ФОТО: Instagram

Телеведущая Дана Борисова, жизни которой в последнее время и так не позавидуешь, опять пострадала. Причем это произошло по ее собственной невнимательности.

Блондинка получила ожог кожи головы и теперь вынуждена лечить кожу и волосы. Дана рассказала своим поклонникам в социальной сети, что пять дней подряд мыла голову шампунем, который у нее забыл парикмахер. На пятый день кожа покраснела и сильно чесалась. В результате выяснилось, что это был химический пилинг.

Теперь блондинка залечивает раны, а подписчики сочувствуют телеведущей и желают ей выздоровления.

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