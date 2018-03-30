Упс! Британские СМИ заметили странную вещь на встрече президента Эстонии с Елизаветой II

Британское издание Daily Mail опубликовало фотографии со встречи президента Эстонии и Елизаветы II, найдя при этом странную деталь в интерьере королевского замка.

Королева Великобритании и Керсти Кальюлайд встретились в минувшую среду, 28 марта, в Виндзорском замке. По оценке Daily Mail, 91-летняя королева выглядела по-весеннему свежо. Впрочем, похвалили журналисты и шикарное светлое платье Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Twitter

Теплая атмосфера царила на встрече. Президент Эстонии подарила королеве баночку меда, собранного летом прошлого года из улья, стоявшего в розовом саду дворца в Кадриорге.

Дамы традиционно пожали друг другу руки и приняли участие в фотосессии. Вот только дотошные журналисты, приглядевшись к снимкам, нашли интересную деталь в зале, где проходило рукопожатие.