пятница, 30 марта 2018 г.
«Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь» Возлюбленный Марии Политовой
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Курьез
  • Упс! Британские СМИ заметили странную вещь на встрече президента Эстонии с Елизаветой II

Упс! Британские СМИ заметили странную вещь на встрече президента Эстонии с Елизаветой II

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Президент Керсти Кальюлайд и Елизавета II.

ФОТО: Steve Parsons/PA Wire/PA Images

На этой неделе президент Керсти Кальюлайд, побывавшая с визитом в Соединенном Королевстве, встретилась с Ее Величеством королевой Елизаветой II.

Британское издание Daily Mail опубликовало фотографии со встречи президента Эстонии и Елизаветы II, найдя при этом странную деталь в интерьере королевского замка.

Королева Великобритании и Керсти Кальюлайд встретились в минувшую среду, 28 марта, в Виндзорском замке. По оценке Daily Mail, 91-летняя королева выглядела по-весеннему свежо. Впрочем, похвалили журналисты и шикарное светлое платье Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Twitter

Теплая атмосфера царила на встрече. Президент Эстонии подарила королеве баночку меда, собранного летом прошлого года из улья, стоявшего в розовом саду дворца в Кадриорге.

Дамы традиционно пожали друг другу руки и приняли участие в фотосессии. Вот только дотошные журналисты, приглядевшись к снимкам, нашли интересную деталь в зале, где проходило рукопожатие.

Дешевый серый обогреватель воздуха, который совершенно не вписывался в шикарный интерьер королевского замка, привлек внимание журналистов. Такой обогреватель в Британии, по их оценке, можно купить за копейки. Скорее всего, оплошность допустила обслуга, которая подготавливала помещение к королевской встрече, но в последний момент не успела убрать нереспектабельную технику. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ