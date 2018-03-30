Убивать – так наповал! В Сети появились свежие кадры Playboy с Ольгой Бузовой

32-летняя весьма неординарная, но невероятно популярная российская телеведущая, а с недавних пор еще и певица Ольга Бузова приняла участие в откровенной фотосъемке для мужского журнала Playboy. Несмотря на то, что официальные представители как издания, так и и самой Бузовой хранят молчание по этому поводу, обложка с полуобнаженной звездой говорит сама за себя.

29 марта в Сети появилась обложка журнала Playboy, для которой позировала Ольга Бузова.

Она предстала в черных шелковых шортах с высокой талией на подтяжках, едва прикрывающих грудь. Образ дополнили фуражка и пиджак, слегка накинутый на плечи.

Каким образом эта обложка попала на просторы Интернета — неизвестно.

Но в начале марта Бузова как раз выкладывала в Инстаграм-истории снимки, сделанные во время откровенной фотосессии.

озможно, это кадры с бэкстейджа именно этой съемки для Playboy.

Пользователи Сети уже успели оценить пикантное фото с Ольгой. Многие нашли образ звезды смелым и сексуальным. Теперь все с нетерпением ждут, когда журнал появится в продаже, чтобы увидеть, какой Бузова предстанет на страницах издания.