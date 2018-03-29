Как испортить секс: восемь верных советов

Песнопения

И пой желательно классику. “Белые розы“, например. Сойдет и “Голубая луна“, что-то из Кобзона... Можно и “топить какую-то дичь“ из “Ленинграда“. Начинай как раз когда она снимает с себя трусики. Все равно не отбивает у барышни желание с тобой совокупиться — предложи ей спеть в микрофон. В твой, “красный“, разумеется...

Много болтовни

“О да, детка... Сделай мне приятно... Полезай на мой мопед...“, — говори все-все, что слышал в порно-фильмах. Надежный вариант: назови ее именем любимой порнозвезды (или просто порноактрисы).

О члене

Обзывай его. Примеры: “Ты когда-нибудь видела такой большой 21-ый палец?“. “Мой зверь порвёт тебя надвое“. “Посмотри на моего Гулливера“. “Ты готова к моему огромному хоботу?“ “Смотри, как вырос мой малыш“. Услышав такое, она сбежит, на ходу допивая открытое вино.

Съемка

Настаивай на том, чтобы снять акт вашего совокупления. И, разумеется, выложить все в социальные сети. Или и вовсе сделать риал-таймовый стрим. Еще хорош вариант осветить ее пломбы фотовспышкой во время минета. Твое творчество она обязательно “оценит“.

Сон

В продолжение темы о минете. Прикрой глаза, мол, засыпаешь, когда она будет предоставлять тебе оральные ласки. Правда, есть риск: откусит.

Промашка

Далеко не все барышни любят анальный секс. Воспользуйся этим. И разумеется, будь в презервативе.

Имена

Помнишь, писали о том, чтобы назвать нелюбимую именем порнозвезды. Так вот: еще более обидным будет вариант назвать ее именем бывшей. Тебе это не простят. И больше не дадут. И слава богу.

Смех