Послание моей теперь уже бывшей жене
29 марта 2018 г., 17:18
Сегодня наш 20-летний брак закончился в зале суда. Если честно, я до сих пор не верю в это. Когда мы пришли к обоюдному решению расстаться несколько месяцев назад, я почувствовал, будто мир перевернулся. Я испугался жизни без тебя. Ты была моим любимым и надежным человеком на протяжении стольких лет. И стольким тебе обязан. За эти последние 20 лет я стольким тебе обязан. Поэтому я решил, что ты должна знать кое-что в этот первый день наших новых отношений, пишет Soulpost.ru.
Это прозвучит глупо, но я хочу закончить наш брак «по-хорошему». Для меня большая честь быть с тобой в течение 20 лет. Для меня честь быть твоим лучшим другом на всю оставшуюся жизнь.
От всего сердца,
Твой бывший муж.