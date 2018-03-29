четверг, 29 марта 2018 г.
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Послание моей теперь уже бывшей жене

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Мужчина стоп

ФОТО: stimylrosta.com

Сегодня наш 20-летний брак закончился в зале суда. Если честно, я до сих пор не верю в это. Когда мы пришли к обоюдному решению расстаться несколько месяцев назад, я почувствовал, будто мир перевернулся. Я испугался жизни без тебя. Ты была моим любимым и надежным человеком на протяжении стольких лет. И стольким тебе обязан. За эти последние 20 лет я стольким тебе обязан. Поэтому я решил, что ты должна знать кое-что в этот первый день наших новых отношений, пишет Soulpost.ru.

  • Ты заслуживаешь награды за то, что провела 20 лет с таким человеком, как я. Мы оба знаем, что меня нелегко любить. Я сверхактивный, мало сплю, много шучу, и часто ошибаюсь. Я брал на себя слишком много, чтобы преследовать свои мечты. И тебе было сложно от этого, поскольку я затягивал тебя в приключения, на которые ты не подписывалась. Я слишком поздно понял, что многие из моих страстей стали для тебя кошмаром. Моя жизнь состоит в стремлении к новым вещам и в реализации смелых планов. Представь себе комнату, нафаршированную взрывчаткой… я сижу в этой комнате очень часто, играя со спичками. Но ты всегда была готова пойти со мной, куда бы я тебя не вел, и исправляла мой вспыльчивый характер своим терпением и спокойствием. Теперь я понимаю, что мои привычки сказались на тех, кого я люблю. И я об этом искренне сожалею.
  • Статистически это было хорошим решением. Мы оба знаем, что 50% браков заканчиваются разводом … а остальные 50% — смертью! И мы уклонились от худшего  [🙂]
  • Ты — УДИВИТЕЛЬНАЯ мама. Твоя доброта и любовь к нашим детям — пожалуй, самое красивое качество в тебе. Ты — образец в воспитании детей и просто живешь любовью к ним, а они – к тебе.
  • Я хочу, чтобы ты была счастлива. Ты заслуживаешь счастья. Вступить в брак – означает добровольно отдать себя в рабство, что часто оказывается кошмаром наяву. Честно говоря, я счастлив, что тебе больше не придется иметь с этим дело. Ты заслуживаешь спокойной и размеренной жизни, и я рад, что ты поняла это.
  • Для справки: я бы все равно женился на тебе … даже если бы знал, чем это закончится. Да, у нас трое удивительных детей, но даже если бы их не было … я бы все равно выбрал тебя. Благодаря тебе я стал лучше. Я не могу представить свою жизнь без тебя.
  • Такие люди, как ты, живут дольше, чем все остальные. Пусть смерть станет сюрпризом, когда придет к тебе, но перед этим насладись долголетием.
  • Ты не можешь заставить меня перестать любить тебя. Я пытался убедить себя ненавидеть тебя, но ничего не вышло. Ты просто слишком хороша. Единственное, что меня удивило в нашем с тобой случае, — это то, как быстро и просто мы стали друзьями. Как будто мы вернулись к тому, с чего начинали. И поэтому я рад, что мы заканчиваем отношения друзьями. Мне нравится, что мы все еще говорим о наших детях, жизни, планах, фильмах, музыке.
  • Я всегда буду рядом, чтобы помочь в любой ситуации. Мне нравится, что ты учишься и исследуешь свои страсти и желания. Я всегда буду рядом, если тебе понадобится помощь … потому что я — твой поклонник. И всегда им буду.
  • Наш развод научил меня одному: если бы я знал, что это закончится через 20 лет, я бы больше приседал. Снова ходить на свидания будет забавным приключением — мой друг подписал меня на Тиндер.
  • Я не глупый и понимаю, что такая женщина, как ты, не останется одна. В тебя легко влюбиться. И я хочу, чтобы ты знала, что я одобрю того, кого ты полюбишь. Я, без сомнения, буду дружить с ним и смущать историями нашего с тобой прошлого.

Это прозвучит глупо, но я хочу закончить наш брак «по-хорошему». Для меня большая честь быть с тобой в течение 20 лет. Для меня честь быть твоим лучшим другом на всю оставшуюся жизнь.

От всего сердца,

Твой бывший муж.

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