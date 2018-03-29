Ваши худшие черты характера, в зависимости от вашего знака Зодиака

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваша наибольшая ошибка состоит в том, что вы — навязчивый перфекционист. Вы, как правило, слишком много заботитесь обо всем – о важном и не очень — и не довольны результатом, пока не удостоверитесь, что приложили все усилия, чтобы выполнить работу идеально.

Перфекционизм – неплохое качество, если вы не взваливаете на себя неподъемные задачи. Вам нравится контролировать ситуацию, но, даже если вы знаете, что не можете проконтролировать все, вы не можете отпустить это на самотек.

Если вы не можете придраться к мелочам, вы не счастливы. И, к сожалению, вы также склонны быть строжайшим критиком по отношению к самому себе.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы, ваша наибольшая ошибка — тщеславие. Вы зацикливаетесь на себе, вместо того, чтобы осмотреться, что происходит в мире. Вы милы, поэтому часто оказываетесь в центре внимания и выслушиваете комплименты. Однако вы бываете очень безответственными.

Вы чувствуете, что вам действительно не нужно придерживаться своих обязательств и взять бразды правления в свои руки, пока у вас привлекательная внешность, но эти две вещи не являются взаимоисключающими понятиями.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпион, ваш наибольший недостаток в том, что вы можете быть сверхнавязчивым в отношении определенных вещей. Вы похожи на собаку с костью — как только вы ее хватаете, вам сложно отпустить ее.

Кроме того, вы настолько конкурентоспособны, что это может застать людей врасплох. Даже если конкуренции нет, вам нравится мысль о победе. Вы не успокоитесь, пока не докажете, что вы правы. Даже в мелочах, вы должны оказываться правы, иначе не будете удовлетворены.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы склонны быть безрассудным, не взирая ни на что. Вы говорите все, что и когда хотите, не обращая внимания на то, какой эффект ваши слова произведут на собеседника.

Если вы заденете чьи-то чувства своей грубостью, то просто отмахнетесь от них, поскольку вы предельно честны, что не всегда играет в вашу пользу.

Вы живете спонтанно, витая в облаках. И ваше безрассудство — оправдание, которое вы используете, чтобы делать то, что хотите. Это делает вас не слишком надежным другом или партнером.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Один из ваших наибольших недостатков — социальный альпинизм. Вы будете ходить по головам, пока не доберетесь туда, куда хотите прийти, даже если это означает, что от этого пострадают ваши друзья.

Хождение по трупам означает для вас контроль своего будущего и получение навыков делать все возможное, чтобы достичь желанной цели.

Другая наибольшая ошибка заключается в том, что вы склонны расстраиваться, когда все идет не так, как вы запланировали. Когда у вас нет ответов на все вопросы, вы желаете выйти из процесса или ситуации, потому что не знаете, чем это закончится.

Вы всегда пытаетесь взять на себя роль лидера, но, когда это невозможно, просто бросаете руль, пока кто-то не попросит вам снова управлять процессом.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы не склонны проявлять эмоции или привязанность, и не можете понять, насколько это плохо. Ваш наибольший недостаток заключается в том, что вы часто остаетесь в стороне и не проявляете ни к чему интереса — даже ко значимым вам вещам. И ваш энтузиазм в такой ситуации кажется поддельным.

Ваше отчуждение и беззаботность показывает ваше равнодушие. Даже если вы не хотите это признавать, вы можете быть чрезмерным эгоистом.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы играете жертву так часто, что люди автоматически предполагают, что вами легко манипулировать. Ваша наибольшая ошибка — не знать, когда нужно постоять за себя, и позволять людям ходить по вам.

Вы также слишком мечтательны, предпочитая жить в мире фантазий, чем в реальности. Вы отказываетесь встречаться лицом к лицу с проблемами, и, если у вас есть человек, который делает это за вас, это означает, что вы позволяете ему полностью контролировать вашу жизнь.