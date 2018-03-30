Чрезвычайно важна осторожность: гороскоп на 30 марта

Личные отношения тоже складываются непросто. Жизненный потенциал снижается, и уже нет ни сил, ни желания искать общий язык даже с самыми близкими людьми. Уделите побольше времени своему хобби, или просто найдите занятие (пусть и совершенно бесполезное), которое поднимет вам настроение – это единственный способ избежать уныния.

Дева

День покажется неинтересным: исполнение желаний заставляет себя ждать, да и новые возможности не спешат открываться. Ваша задача – проявить максимум деловой активности и энтузиазма, взять ситуацию под контроль, даже если ради этого придется приложить нешуточные усилия. Рисковать не стоит, а вот для внедрения в жизнь хорошо продуманного плана этот день очень даже подходит. Помните, что решать наиболее сложные проблемы вам придется самостоятельно; от окружающих вы вряд ли дождетесь не только помощи, но и советов.

Возможны трудности в личных отношениях. Разлад во многих парах будет связан с нежеланием одного из партнеров выполнять взятые на себя обязательства. Подайте своему избраннику пример достоянного поведения – он не останется равнодушным.

Весы

Вы отказываетесь прикладывать сколь бы то ни было серьезные усилия, поскольку не видите перед собой цели, к достижению которой стоило бы стремиться. Позиция, может быть, и оправданная, но вызывающая недоумение и неодобрение у окружающих. Ваше философское отношение к проблемам даже близким людям может показаться лишь банальной ленью, в результате чего и будут возникать мелкие, но досадные конфликты.

Будьте сдержаны и не поддавайтесь на провокации. Жизненной энергии у вас маловато, и ее определенно стоит поберечь; а это значит, что сильные эмоциональные переживания вам противопоказаны. Настроившись на миролюбивый лад, вы сможете прекрасно провести время в обществе любимого человека, что будет способствовать восстановлению душевного равновесия.

Скорпион

Сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы предпринимать активные действия. Помните об этом, когда на вашем горизонте появятся люди, обещающие золотые горы и скорое покорение карьерных вершин. Не стоит рисковать и пускаться в опасные аферы; продолжайте двигаться по привычному пути, и вскоре вы почувствуете, что влияние негативных тенденций уменьшается на глазах.

Забыть о проблемах и на время отвлечься от забот поможет общение с членами семьи. Самое время нанести визит родственникам, которые живут далеко, или повидать друзей детства. Романтические увлечения не исключены, но вы должны быть очень осторожны, поскольку существует опасность оказаться в плену иллюзий, разрушение которых будет делом весьма болезненным.

Стрелец