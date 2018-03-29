четверг, 29 марта 2018 г.
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«Стало невозможно терпеть»: Началова винит себя за то, что запустила опасную болезнь

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ФОТО: Anton Denisov/RIA Novosti

37-летняя Юлия Началова стала гостьей программы «Жить здорово!». В студии Елены Малышевой певица рассказала о том, как развивалась ее болезнь, и призналась, что могла бы избежать серьезных проблем со здоровьем, если бы была более внимательна к себе, пишет Woman.

В ноябре 2016 года поклонники заподозрили, что Юлия Началова скрывает от всех свое состояние здоровья. Фолловеры заметили шишки на руках певицы на снимках в Instagram и попытались разузнать, что с ней случилось.

После этого артистка перестала показывать кисти и начала носить перчатки во время выходов в свет, подогревая слухи о проблемах со здоровьем. Однако в 2017 году Юлия все же призналась, что страдает от подагры (болезнь суставов и тканей, вызванная нарушением обмена веществ в организме). Поговаривали, что заболевание было вызвано маммопластикой, из-за которой у Началовой было заражение крови.

ФОТО: Кадр из видео

В новом выпуске программы «Жить здорово!» певица рассказала о том, когда впервые столкнулась с подагрой. Юлия появилась в студии Елены Малышевой в перчатках и отказалась их снимать. 

ФОТО: Кадр из видео

«Я столкнулась с этим лет восемь назад, но откладывала лечение на потом. Сама виновата, что дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть», — призналась артистка.

По словам Началовой, ее заболевание стало мигрирующим, а боль может возникнуть в любом суставе ее тела. Длительное лечение не смогло избавить Юлию от подагры, но благодаря терапии ее состояние стало намного лучше. К тому же теперь певица знает, чем купировать боль во время приступов. 

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