«Стало невозможно терпеть»: Началова винит себя за то, что запустила опасную болезнь

В ноябре 2016 года поклонники заподозрили, что Юлия Началова скрывает от всех свое состояние здоровья. Фолловеры заметили шишки на руках певицы на снимках в Instagram и попытались разузнать, что с ней случилось.

После этого артистка перестала показывать кисти и начала носить перчатки во время выходов в свет, подогревая слухи о проблемах со здоровьем. Однако в 2017 году Юлия все же призналась, что страдает от подагры (болезнь суставов и тканей, вызванная нарушением обмена веществ в организме). Поговаривали, что заболевание было вызвано маммопластикой, из-за которой у Началовой было заражение крови.

ФОТО: Кадр из видео

В новом выпуске программы «Жить здорово!» певица рассказала о том, когда впервые столкнулась с подагрой. Юлия появилась в студии Елены Малышевой в перчатках и отказалась их снимать.

ФОТО: Кадр из видео

«Я столкнулась с этим лет восемь назад, но откладывала лечение на потом. Сама виновата, что дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть», — призналась артистка.