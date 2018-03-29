Жена Дмитрия Тарасова перестала скрывать беременность

В четверг Анастасия Костенко празднует свой день рождения. С раннего утра модель начали поздравлять родные и близкие. В их числе оказался и супруг девушки футболист Дмитрий Тарасов. Спортсмен публично обратился к второй половинке в соцсетях.
29 марта Анастасия Костенко отмечает день рождения. Модели исполнилось 24 года. Супруг девушки Дмитрий Тарасов оставил ей теплое пожелание в социальных сетях. На фотографии, которая появилась в Инстаграме футболиста, Анастасия запечатлена с заметно округлившимся животом. Таким образом Тарасов подтвердил слухи о том, что готовится к пополнению в семье.
«С днем рождения, родная моя. Спасибо тебе за все, что делаешь для меня», – с такими словами Дмитрий обратился к Анастасии, добавив хэштегами «др» и «семья».
Поклонники Тарасова присоединились к теплому поздравлению и пожелали его будущему малышу расти здоровым и счастливым. По их мнению, Анастасия станет прекрасной матерью.