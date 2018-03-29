четверг, 29 марта 2018 г.
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  • Жена Дмитрия Тарасова перестала скрывать беременность

Жена Дмитрия Тарасова перестала скрывать беременность Смотрите фото!

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ФОТО: Instagram

В четверг Анастасия Костенко празднует свой день рождения. С раннего утра модель начали поздравлять родные и близкие. В их числе оказался и супруг девушки футболист Дмитрий Тарасов. Спортсмен публично обратился к второй половинке в соцсетях.

29 марта Анастасия Костенко отмечает день рождения. Модели исполнилось 24 года. Супруг девушки Дмитрий Тарасов оставил ей теплое пожелание в социальных сетях. На фотографии, которая появилась в Инстаграме футболиста, Анастасия запечатлена с заметно округлившимся животом. Таким образом Тарасов подтвердил слухи о том, что готовится к пополнению в семье.

«С днем рождения, родная моя. Спасибо тебе за все, что делаешь для меня», – с такими словами Дмитрий обратился к Анастасии, добавив хэштегами «др» и «семья».

Поклонники Тарасова присоединились к теплому поздравлению и пожелали его будущему малышу расти здоровым и счастливым. По их мнению, Анастасия станет прекрасной матерью. 

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