Жена Дмитрия Тарасова перестала скрывать беременность

29 марта Анастасия Костенко отмечает день рождения. Модели исполнилось 24 года. Супруг девушки Дмитрий Тарасов оставил ей теплое пожелание в социальных сетях. На фотографии, которая появилась в Инстаграме футболиста, Анастасия запечатлена с заметно округлившимся животом. Таким образом Тарасов подтвердил слухи о том, что готовится к пополнению в семье.

«С днем рождения, родная моя. Спасибо тебе за все, что делаешь для меня», – с такими словами Дмитрий обратился к Анастасии, добавив хэштегами «др» и «семья».