«Не болит душа». Волочкову осудили за танцы в баре после скорби о погибших детях

На самих кадрах Волочкова отдыхает в заведении, курит кальян, поёт песни и пританцовывает. В целом выглядит весьма счастливой.
Поклонники Анастасии Волочковой осудили балерину за публикацию в её официальном аккаунте в "Инстаграме". Об этом свидетельствуют комментарии, собранные под постом, передаёт портал "Дни.ру".
Профессионально я танцую на сценах больших и маленьких на пуантах.👍🏼 А в караоке я отдыхаю!😂👍🏼 В любви и радости. С друзьями. Улыбнитесь с нами!😊 @fortepianokaraoke @laginru #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy #весна
Издание отмечает, что балерина обнародовала несколько фотографий и видео, где она танцует в караоке-баре. Позволила она себе это сразу после публикации о трагедии в Кемерове.
На самих кадрах Волочкова отдыхает в заведении, курит кальян, поёт песни и пританцовывает. В целом выглядит весьма счастливой.
— Вся страна переживает великое горе, ведь в Кемерове заживо сгорели люди, и Анастасия Волочкова вроде как тоже не остаётся в стороне — публикует посты о сочувствии, призывает власти не скрывать правду о количестве жертв. А затем снова всё по расписанию — танцы, гулянки, веселье! — пишут пользователи соцсетей.
— Бесстыжая ещё свечу выставила, — говорит ещё один пользователь социальной сети.
Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошёл 25 марта. В МЧС подтвердили гибель 41 ребёнка. Отмечалось также, что пропавших без вести нет.