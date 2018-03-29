«Не болит душа». Волочкову осудили за танцы в баре после скорби о погибших детях

Поклонники Анастасии Волочковой осудили балерину за публикацию в её официальном аккаунте в "Инстаграме". Об этом свидетельствуют комментарии, собранные под постом, передаёт портал "Дни.ру".

Издание отмечает, что балерина обнародовала несколько фотографий и видео, где она танцует в караоке-баре. Позволила она себе это сразу после публикации о трагедии в Кемерове.

На самих кадрах Волочкова отдыхает в заведении, курит кальян, поёт песни и пританцовывает. В целом выглядит весьма счастливой.

— Вся страна переживает великое горе, ведь в Кемерове заживо сгорели люди, и Анастасия Волочкова вроде как тоже не остаётся в стороне — публикует посты о сочувствии, призывает власти не скрывать правду о количестве жертв. А затем снова всё по расписанию — танцы, гулянки, веселье! — пишут пользователи соцсетей.

— Бесстыжая ещё свечу выставила, — говорит ещё один пользователь социальной сети.