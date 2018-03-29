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Названы самые интересные факты о человеческом организме

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Человек. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Самая большая клетка человеческого организма – это яйцеклетка женщины. Она приблизительно в 600 раз больше мужского сперматозоида – самой маленькой клетки человеческого организма, пишет Menslife.

Человек — это существо социальное. Самое удивительное, сложное, красивое и непостижимое из всего, что есть на Земле. Он никогда не перестанет обсуждаться, изучаться и быть в центре внимания учёных и докторов всех стран. 

Сейчас чаще всего изучается не так происхождение человека, как организм. Именно эта запутанная, и не всегда объяснимая система, и есть наша «маленькая вселенная», которая позволяет нам жить и развиваться. 

Но всё же, мы собрали самое интересное и решили поделится с вами. 

Женский пол намного чувствительней к запахам, чем мужской

Обоняние – это вид чувствительности, который направленный на восприятие запахов, как манящих, так, наоборот, отталкивающих. Благодаря этому чувству человек способен узнавать мир в полной мере. Раньше оно управляло жизнью человека на 90%, точно так же, как у животных.

Учёные не раз доказывали, что мужчины хуже ощущают запахи, чем женщины. Как оказалось, причина этому, что у женщин больше клеток в области мозга, которые ответственны за наше обоняние. Забавно, что в женском мозге участок, отвечающий за нюх, весит меньше, чем в мужском. Однако, у прекрасного пола на 50 процентов больше клеток ответственных за обоняние.

Можно предположить, что большая чувствительность к запахам у девушек – эволюционный механизм, который, помогает в выборе партнера для жизни. В результате многочисленных исследований доказано, что по запаху человек на подсознании определяет качество генов иммунной системы и, таким образом, выбирают партнеров с другим генотипом.

Человек может прожить намного дольше без еды, чем без сна

Уже давно признали ошибочным мнение, что без еды прожить несколько суток нельзя, а без сна – можно. Медики подтвердили, что без пищи человек может прожить до двух месяцев, при условии употребления достаточного количества воды и имении в организме запаса жира. В то время, как без сна не протянуть так долго.

Отсутствие сна приводит к различным негативным имениям, таким как: снижение концентрации и внимание, раздражительность, замедление умственных процессов, проблемы с координацией, провалы в памяти, снижение мотивации и искаженному восприятию реальности. Так же не высыпание вызывает колоссальнейшую нагрузку на сердце и все органы человека и организм может просто не выдержать. 

Человеческий мозг – как компьютер

Американские нейрофизиологи рассчитали, что мозг человека способен в себя вместить практически весь текущий контент Интернета. Ведь объем нашей памяти составляет несколько петабайт, что сопоставимо с размером мировой глобальной паутины. Наши воспоминания находятся в обособленной части мозга – гиппокамп.  

Большинство детей рождаются с голубым цветом глаз

Это действительно так. Но со временем, именно голубой цвет меняется на другой под воздействием света. Причина этому определенный пигмент – меланин. Так же он определяет цвет кожи, и цвет волос. 

Интересный факт: Цвет глаз может меняться не только у новорождённых, а и во взрослом возрасте. Это зависит от эмоционального состояния человека, его самочувствия и стрессовых ситуаций. Больше людей на планете – кареглазых. А вот люди с зелёным цветом глаз – большая редкость. 

Клетки человека: самые большие и самые маленькие

Самая большая клетка человеческого организма – это яйцеклетка женщины. Она приблизительно в 600 раз больше мужского сперматозоида – самой маленькой клетки человеческого организма. Общая длина равна приблизительно 55 мкм.

А вот яйцеклетку можно увидеть даже без микроскопа – она размером с песчинку, маковое зернышко. 

Раньше яйцеклетка рассматривалась как пассивный игрок в процессе зачатия: ожидает, бегущего к ней сперматозоида.

Единственная часть тела, куда не поступает кровь

Да, да – такая часть тела существует и это роговица глаза. Кислород для обеспечения жизнедеятельности она получает прямо из воздуха. 

А ещё интересен тот факт, что наша роговица схожа по строению с роговицей акулы. Благодаря этим знаниям хирурги уже применяют роговицы акулы при операциях в качестве донора. 

Ежесекундно хрусталик  может неосознанно фокусироваться на 50 предметах. Для сравнения: самому навороченному фотообъективу требуется 1,5 секунды для смены фокуса. 

«Взвесим» наши легкие 

Не для кого не секрет, что у нас два легких – правое и левое. Так вот, оказывается, правое легкое где-то на 10% больше по объему левого. Отличаться они также формой. Правое немного короче и шире. 

Причина: правый купол диафрагмы стоит выше левого, а сердце располагается больше влево, чем вправо. Тем самым влияет на форму левого легкого.

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