Борющаяся с раком российская актриса осталась без волос

Популярная российская актриса Кристина Кузьмина откровенно рассказала о своей борьбе с раком. Кристина Кузьмина призналась, что еще пять лет назад слышала от врачей неутешительный диагноз. «Я пролечилась, перенесла операцию, казалось, все прошло... А если говорить про этот случай. Второй раз, это конечно, смешанные, странные чувства. Ты не испытываешь шока. Но цепляешься за мысль, что это, возможно, ошибка. Если пять лет назад я всего до конца не понимала, то во второй раз уже знала, что такое химиотерапия... Естественно, энтузиазм на первых порах не очень-то великий. Однако это проходит, когда начинаешь лечиться», – призналась актриса.

A post shared by Kristina Kuzmina (@kuzminakristina_actress) on Jan 10, 2018 at 2:04pm PST

Кузьмина не стала скрывать свой диагноз и от восьмилетней дочери Агриппины-Аграфены. «Мне же пришлось остричь волосы. Первое время для нее было шоком видеть маму в таком виде. Она говорила: «Ну, мамочка, когда у тебя обратно вырастут волосы?!». Не знаю, правильно или нет говорить ребенку о раке, но дочка меня поддерживает», – сообщила Кузьмина.

Кристина научилась находить плюсы в своем заболевании. «В процессе химиотерапии со мной произошло много чудесных, положительных вещей. Например, я могла есть, что захочу! Я в невероятном количестве поглощала всякую калорийную пищу, вкусности. Это было очень здорово! Ты совершенно не поправляешься» – заявила Кристина.

ФОТО: Instagram

Актриса старается радоваться каждому дню и мгновению. «Я действительно очень ценю жизнь, даже какие-то мелкие, бытовые вещи. Многое прощаю людям. Понимаю, что завтра может кто-то исчезнуть, меня может не стать. Мы как будто воспитаны на какой-то долгосрочный забег. И все думают: что-то хорошее впереди. Я стараюсь находить радости в каждом моменте. Бывают минуты отчаяния, но мысли о завтрашнем дне всегда берут вверх. Мне хочется многое успеть, многое сделать. У меня в голове ворох идей. Я не хочу думать ни о чем плохом. Живу себе и живу. Но если бы рядом со мной не было бы близких людей, я не справилась бы. Потому что только их любовь, забота спасли меня. Любовь творит чудеса и правит миром – это правда», – цитирует Кристину Кузьмину Starhit.