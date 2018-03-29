Галерея: Памела Андерсон для ужина с сыном выбрала маленькое черное секси-платье

Как правило, у столь популярных среди знаменитостей заведений всегда дежурят папарацци, которым и удалось поймать сексапильную красотку и ее наследника на выходе из ресторана и сделать несколько кадров, пока они направлялись к машине.

Одна из самых известных девушек Playboy и звезда «Спасателей Малибу» выбрала для ужина с сыном черное мини-платье с откровенным декольте, которое дополнила перчатками, сумкой и туфлями на высоком каблуке того же цвета.

В облачении Брэндона тоже присутствовал черный, но молодой человек решил сделать свой модный образ более ярким, надев красную атласную рубашку, пишет Woman.