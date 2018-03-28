В точку! Пять причин, почему тебе отказывают женщины, о которых ты мечтаешь

Если у тебя успешная карьера, если ты считаешь себя джентльменом, следишь за своим стилем, готов водить на свидания в лучшие рестораны, и все равно никак не можешь привлечь девушку, то вот, что тебе пора сделать:

1. Перестань быть ее мальчиком по вызову

Ты бросаешь все свои планы, как только она тебе звонит? Ты не хочешь ждать ни секунды, чтобы ответить на ее сообщение или звонок? Ты постоянно даешь ей то, что она хочет.

Ты всегда готов выслушать ее и решить ее проблемы. Ей даже не приходится задумываться, будешь ли ты рядом, когда понадобишься.

И хотя обеспечить девушке эмоциональную безопасность важно для отношений, их у тебя еще нет. Потому, что ты слишком торопишься. Ты отпугиваешь ее, показывая свою самоотверженную преданность. Она не видит в тебе мужчину.

Ты слишком доступный. И это буквально убивает всю привлекательность на начальной стадии отношений. Точно так же, как если бы девушка была сразу слишком доступной для тебя. Ты теряешь свой фактор загадочности.

2. Хватит баловать ее

У вас было все два свидания, и ты уже присылал ей цветы, дарил сертификаты на спа, новую сумку или туфли. Она вертит тобой, как хочет, зная, что ты выполнишь любое ее пожелание.

Ты становишься ее джином в бутылке. И ее запросы только растут. Она продолжает проверять, насколько ты прогнешься под нее, как далеко зайдешь в потакании ей.

На самом деле, ей уже скучно знакомиться с тобой поближе. Ты стал ее кредитной картой, а не желанным мужчиной.

3. Хватит сюсюкаться

Малыш. Красавица. Любимая. Зая. Рыбка. Солнце. Ты знаешь ее только 5 минут! Так что попридержи такие слова, пока между вами не возникнет настоящая связь, причем взаимная. Пустые выражения без эмоциональной привязки раздражают.

Хотя большинство девушек хотят, чтобы мужчина называл их по-особенному, в самом начале отношений это табу. Она решит, что ты либо отчаянный, либо всех так называешь без разбора.

4. Не спасай ее

Ты такой милый для нее, потому что она только что рассталась с плохим парнем. Но она эмоционально недоступна для твоего доброго сердца. Не факт, что она хочет тебя, она просто ценит твое внимание.

Чтобы твою искренность и щедрость не использовали, тебе нужна женщина без лишней драмы, которая разобралась со своей жизнью. Она эмоционально стабильна и знает, чего хочет и что ей нужно.

5. Не оценивай себя по ее отношению

Твоя самооценка зависит от женщины? Ты чувствуешь себя менее уверенно, когда она игнорирует твои сообщения? Если так, перестань. Она не должна управлять твоим миром.

Когда ты знаешь себе цену, она будет уважать тебя как мужчину, которого видит как своего партнера по жизни.