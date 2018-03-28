среда, 28 марта 2018 г.
«Олег Табаков скончался, когда открыто поддержал политику Кремля и президента России Владимира Путина» Сергей Талк
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Умер народный артист России Олег Анофриев: главный голос «Бременских музыкантов»

Умер народный артист России Олег Анофриев: главный голос «Бременских музыкантов»

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Õhtuleht/Scanpix

Печальную новость сообщил Александр Олешко на своей странице в социальной сети. Он не стал уточнять детали. Пока неизвестно, что стало причиной ухода из жизни великого артиста. 

«Только что не стало Олега Анофриева. Голос нашего детства, дорогой и любимый наш артист, человечище. Спасибо что одарили меня общением и дружбой. Царствие небесное», - написал актер.

Пользователи социальных сетей не могут поверить в смерть артиста. «В скорбный день еще одна скорбь. Навсегда останется память о нем в наших сердцах», «Ой, как жалко! Что же такое, уходят один за другим любимые наши, непревзойденные, незаменимые! Светлая память», «Потрясающий, талантливый артист и человек. Любимый с детства. Как же жаль», - писали фолловеры Олешко.

Журналисты связались с Александром и уточнили, что именно произошло, пишет Starhit. «Да, это случилось час назад. Мне об этом сообщила его внучка. Он долго болел. Это был самый прекрасный и удивительный артист, голос нашего детства. В день траура по детям улетел как ангел-хранитель детей, в этом есть какой-то символ. Я его очень любил, мы с ним очень дружили и общались. Он мне подарил огромное количество своего внимания, песен, стихотворений. Я скорблю со всеми его близкими родственниками», - заявил Олешко. 

Артист умер на 88-м году жизни. Олег Анофриев запомнился публике своими ролями в советских кинолентах и песнями, написанными для телевизионных и мультипликационных проектов: «Спят усталые игрушки» для цикла передач «Спокойной ночи, малыши!», «Бременские музыканты», «Жили три холостяка». Композицию «Есть только миг», которую Анофриев исполнил в кинофильме «Земля Санникова», потом напевала вся страна.  

Читать также

Актуально

НАВЕРХ