Умер народный артист России Олег Анофриев: главный голос «Бременских музыкантов»

«Только что не стало Олега Анофриева. Голос нашего детства, дорогой и любимый наш артист, человечище. Спасибо что одарили меня общением и дружбой. Царствие небесное», - написал актер.

Пользователи социальных сетей не могут поверить в смерть артиста. «В скорбный день еще одна скорбь. Навсегда останется память о нем в наших сердцах», «Ой, как жалко! Что же такое, уходят один за другим любимые наши, непревзойденные, незаменимые! Светлая память», «Потрясающий, талантливый артист и человек. Любимый с детства. Как же жаль», - писали фолловеры Олешко.

Журналисты связались с Александром и уточнили, что именно произошло, пишет Starhit. «Да, это случилось час назад. Мне об этом сообщила его внучка. Он долго болел. Это был самый прекрасный и удивительный артист, голос нашего детства. В день траура по детям улетел как ангел-хранитель детей, в этом есть какой-то символ. Я его очень любил, мы с ним очень дружили и общались. Он мне подарил огромное количество своего внимания, песен, стихотворений. Я скорблю со всеми его близкими родственниками», - заявил Олешко.