Умер народный артист России Олег Анофриев: главный голос «Бременских музыкантов»

Только что не стало Олега Анофриева.......Голос нашего детства,дорогой и любимый наш артист, человечище...... Спасибо что одарили меня общением и дружбой...... Царствие небесное........

A post shared by Александр Олешко (@oleshkoaleksandr) on Mar 28, 2018 at 4:21am PDT