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В организме человека открыт орган, провоцирующий метастазы рака

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Спящий врач. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Scanpix

Новый орган может располагаться во всех тканях организма.

Американские ученые в одном из последних исследований рассказали об открытии нового органа человеческого тела — сети микроскопических каналов, заполненных жидкостью и пронизывающих соединительную ткань органов, пишет Ridus.ru.

Открытие было сделано случайно, во время проведения эндоскопии — внутреннего осмотра желудочно-кишечного тракта пациента больницы. Когда врачи изучали желудочный проток, они заметили, что ткани, окружающие его, совсем не однородны, как считалось ранее, а пронизаны сетью небольших каналов.

Эти каналы выглядели как обычные капилляры, но при тщательном осмотре ученые заметили, что если бы это были настоящие капилляры, они бы имели более темную структуру.

Тогда специалисты решили изучить структуру тканей и других органов. Например, похожие образования нашли даже в полости носа. Пока ученые не смогли проверить весь организм, однако есть сильное предположение, что эти каналы затрагивают все ткани.

«Если теория подтвердится, то эти каналы могут стать еще одним органом в нашем теле, в котором находится 1/5 часть всех жидкостей организма,отмечают ученые», - отмечают ученые. 

Раньше медики ничего не знали о существовании этих каналов из-за неправильного метода диагностики. Для того чтобы исследовать ткани, врачи просто производили отток жидкости и разрушали коллагеновые волокна. А именно из этих компонентов и состоят найденные каналы, поясняют авторы исследования.

По их мнению, новый орган имеет амортизирующую функцию, защищая таким образом органы. Но есть у него и отрицательные функции.

Например, ученые предполагают, что каналы способствуют появлению метастазов рака: с помощью каналов раковые клетки проникают в лимфатическую систему, откуда быстро попадают в другие органы.

До конца еще не ясно, влияет ли этот орган на распространение рака или воспалительных заболеваний, но авторы собираются продолжать исследование.

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