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Бомба! Ким Кардашян показала фото в купальнике

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ФОТО: Instagram/Instagram

37-летняя американская телезвезда и светская львица Ким Кардашян опубликовала на своей странице в Twitter несколько фото, на которых в очередной раз продемонстрировала свои аппетитные формы.

ФОТО: Twitter/Twitter

Ким приняла участие в фотосессии вместе со своими визажистом Марио Дедиванович. "Десять лет назад, когда я тебя встретила, я и не мечтала о том, что мы будем запускать вместе нашу собственную линию косметики. Так горжусь этим!", -  подписала фото Кардашьян.

Личный визажист Ким Кардашян начинал карьеру в магазине бренда Sephora. До 24 лет Марио обучался и совершенствовал свои навыки в мэйк-апе. В один прекрасный момент его заметили и пригласили сделать макияж  Ким Кардашян. С тех пор Ким и Марио – неразлучны. Дедиванович также делал свадебный макияж для Ким и до сих пор продолжает работать со звездой почти каждый день.

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