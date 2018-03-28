Бомба! Ким Кардашян показала фото в купальнике

Ким приняла участие в фотосессии вместе со своими визажистом Марио Дедиванович. "Десять лет назад, когда я тебя встретила, я и не мечтала о том, что мы будем запускать вместе нашу собственную линию косметики. Так горжусь этим!", - подписала фото Кардашьян.

Личный визажист Ким Кардашян начинал карьеру в магазине бренда Sephora. До 24 лет Марио обучался и совершенствовал свои навыки в мэйк-апе. В один прекрасный момент его заметили и пригласили сделать макияж Ким Кардашян. С тех пор Ким и Марио – неразлучны. Дедиванович также делал свадебный макияж для Ким и до сих пор продолжает работать со звездой почти каждый день.