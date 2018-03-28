Огромная акула неожиданно испортила рыбалку: невероятное видео

24 марта мужчина по имени Кайл Монингстар с другом Яном Смитом отправился ловить рыбу. Ничего не предвещало беды. Они собирались поймать несколько мексиканских луцианов на живца. Но наживка неожиданно привлекла внимание четырехметровой белой акулы.

"Мы бегали по лодке, а она плавала вокруг нас и ни капли не боялась", – написал рыбак в сети.