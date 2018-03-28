среда, 28 марта 2018 г.
«Олег Табаков скончался, когда открыто поддержал политику Кремля и президента России Владимира Путина» Сергей Талк
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Джанабаева сделала заявление: жизнь никогда не будет прежней

Джанабаева сделала заявление: жизнь никогда не будет прежней

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Альбина Джанабаева дала откровенное интервью. Певица рассказала о личной жизни.

Певица 9 апреля празднует день рождения. Альбина призналась, что обожает свой праздник. "Когда поздравляют, говорят приятные слова. Это ведь как полить цветок. Понимаю, что людям, которые вокруг меня, важно, что я есть. Конечно, накануне подвожу итоги. Останавливаю поток мыслей и провожу анализ: что успела, что нет. Глобально я довольна всем, что происходит в жизни. Есть мелочи, которые огорчают, но если их отмести, могу себя назвать счастливой женщиной", – заявила артистка.

А буквально накануне даты у певицы другое важное событие – она официально выходит из декретного отпуска. "Важно реализовать себя с материнской стороны, но у женщин есть еще и призвание, профессия. Я просто почувствовала, что мне необходимо вернуться", – пояснила она.

У Джанабаевой двое сыновей – 14-летний Константин и трехлетний Лука. "С появлением детей все меняется, и жизнь никогда не будет прежней. Нужно все время находить баланс между семьей и карьерой", – отметила исполнительница.

Артистка высказалась и о том, почему предпочитает скрывать подробности частной жизни. "Скрывать и не афишировать свои отношения – это разные вещи. В нашей с Валерой (певец Валерий Меладзе. – Прим. ред.) истории были разные периоды, но мы прошли это. И сейчас могу говорить открыто, что счастлива. Многое произошло внутри меня, я успокоилась и приоткрыла часть своей жизни. Мне приятно получать обратную связь от подписчиков в Instagram. Я вела достаточно закрытую жизнь и до сих пор считаю, что не сняла барьер окончательно. Например, не вижу надобности показывать детей, выкладывать их фотографии", – цитирует Альбину Джанабаеву Woman`s Day.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ