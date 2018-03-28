Джанабаева сделала заявление: жизнь никогда не будет прежней

Певица 9 апреля празднует день рождения. Альбина призналась, что обожает свой праздник. "Когда поздравляют, говорят приятные слова. Это ведь как полить цветок. Понимаю, что людям, которые вокруг меня, важно, что я есть. Конечно, накануне подвожу итоги. Останавливаю поток мыслей и провожу анализ: что успела, что нет. Глобально я довольна всем, что происходит в жизни. Есть мелочи, которые огорчают, но если их отмести, могу себя назвать счастливой женщиной", – заявила артистка.

А буквально накануне даты у певицы другое важное событие – она официально выходит из декретного отпуска. "Важно реализовать себя с материнской стороны, но у женщин есть еще и призвание, профессия. Я просто почувствовала, что мне необходимо вернуться", – пояснила она.

У Джанабаевой двое сыновей – 14-летний Константин и трехлетний Лука. "С появлением детей все меняется, и жизнь никогда не будет прежней. Нужно все время находить баланс между семьей и карьерой", – отметила исполнительница.

A post shared by Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) on Feb 26, 2018 at 1:51pm PST