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  • Папарацци: вот доказательства романа 44-летней Хайди Клум и 28-летнего Тома Каулитца

Папарацци: вот доказательства романа 44-летней Хайди Клум и 28-летнего Тома Каулитца

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ФОТО: Vida Press

Вот уже почти две недели западная пресса гудит, обсуждая тайный роман Хайди Клум и Тома Каулитца. Слух возник после того, как пару застукали на выходе из ресторана в Западном Голливуде. На днях в Сети были опубликованы неоспоримые фотодоказательства отношений знаменитостей. Жадные до сенсаций папарацци сумели запечатлеть Клум и Каулитца целующимися.

Гитарист терпеливо ждал модель, пока та снималась в очередном выпуске America's Got Talent, и получил заслуженное вознаграждение во время перерыва.

ФОТО: Vida Press

Молодой бойфренд не мог отвести восхищенного взгляда от дамы сердца. Еще бы: на мероприятие 44-летняя модель приехала в эффектном алом костюме Rasario, состоящем из шортов и жакета с глубоким декольте. Известно, что с новым возлюбленным Хайди Клум познакомилась на съемках «Топ-модель по-немецки»: братья Каулитц выступали на шоу в качестве приглашенных гостей.

ФОТО: Vida Press

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