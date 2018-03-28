Папарацци: вот доказательства романа 44-летней Хайди Клум и 28-летнего Тома Каулитца

Вот уже почти две недели западная пресса гудит, обсуждая тайный роман Хайди Клум и Тома Каулитца. Слух возник после того, как пару застукали на выходе из ресторана в Западном Голливуде. На днях в Сети были опубликованы неоспоримые фотодоказательства отношений знаменитостей. Жадные до сенсаций папарацци сумели запечатлеть Клум и Каулитца целующимися.