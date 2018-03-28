Умерла известная французская актриса Стефан Одран
28 марта 2018 г., 11:38
Французская актриса Стефан Одран скончалась в возрасте 85 лет после продолжительной болезни, сообщают французские СМИ со ссылкой на близких актрисы.
Одран родилась 8 ноября 1932 года в Версале. Ее карьера началась в 50-е годы, пик популярности пришелся на 70-е годы.
Актриса сыграла в нескольких десятках французских фильмов, в том числе картинах режиссера Клода Шаброля «Мясник» (1970), «Неверная жена» (1962), «Кровавая свадьбе» (1973), а также в оскароносных «Скромное обаяние буржуазии» (1972), «Пир Бабетты» (1987) и других.