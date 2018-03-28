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Умерла известная французская актриса Стефан Одран

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ФОТО: Rights Managed/CANAL+ / Ronald Grant Archive /

Французская актриса Стефан Одран скончалась в возрасте 85 лет после продолжительной болезни, сообщают французские СМИ со ссылкой на близких актрисы.

Одран родилась 8 ноября 1932 года в Версале. Ее карьера началась в 50-е годы, пик популярности пришелся на 70-е годы.

Актриса сыграла в нескольких десятках французских фильмов, в том числе картинах режиссера Клода Шаброля «Мясник» (1970), «Неверная жена» (1962), «Кровавая свадьбе» (1973), а также в оскароносных «Скромное обаяние буржуазии» (1972), «Пир Бабетты» (1987) и других.

ФОТО: imago stock&people/imago/PanoramiC

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