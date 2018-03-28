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Жильцы въехали в новый дом, но в подвале их ждал «сюрприз» от прежних владельцев

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Подвал. Иллюстративное фото.

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Душераздирающая история произошла в Сент-Луисе, когда при осмотре дома новые владельцы обнаружили в подвале прикованного цепью пса, брошенного умирать.

Новый хозяин дома не мог поверить своим глазам, когда увидел прикованного питомца в подвалe.

Мужчине удалось выяснить, что до покупки дома в нем поселились сквоттеры, которые при побеге бросили свои вещи и даже забыли про собаку.

Об обнаруженной находке хозяева сообщили волонтерам, которые прибыли в дом для спасения животного. Пес сильно обрадовался прибытию людей, и стал радостно прыгать и лаять. Из-за этого его прозвали Прыгающим Бином.

«Собака задыхалась от радости и от волнения, когда увидела нас», - сказал волонтер.

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