Жильцы въехали в новый дом, но в подвале их ждал «сюрприз» от прежних владельцев

Новый хозяин дома не мог поверить своим глазам, когда увидел прикованного питомца в подвалe.

Мужчине удалось выяснить, что до покупки дома в нем поселились сквоттеры, которые при побеге бросили свои вещи и даже забыли про собаку.

Об обнаруженной находке хозяева сообщили волонтерам, которые прибыли в дом для спасения животного. Пес сильно обрадовался прибытию людей, и стал радостно прыгать и лаять. Из-за этого его прозвали Прыгающим Бином.