Жильцы въехали в новый дом, но в подвале их ждал «сюрприз» от прежних владельцев
28 марта 2018 г., 11:57
Душераздирающая история произошла в Сент-Луисе, когда при осмотре дома новые владельцы обнаружили в подвале прикованного цепью пса, брошенного умирать.
Новый хозяин дома не мог поверить своим глазам, когда увидел прикованного питомца в подвалe.
Мужчине удалось выяснить, что до покупки дома в нем поселились сквоттеры, которые при побеге бросили свои вещи и даже забыли про собаку.
Об обнаруженной находке хозяева сообщили волонтерам, которые прибыли в дом для спасения животного. Пес сильно обрадовался прибытию людей, и стал радостно прыгать и лаять. Из-за этого его прозвали Прыгающим Бином.
«Собака задыхалась от радости и от волнения, когда увидела нас», - сказал волонтер.