Подавившемуся человеку нельзя стучать по спине

Любая помощь должна быть грамотной. Если наобум хлопать по спине подавившегося человека, это может привести к опасным для жизни последствиям - например, к остановке дыхания.

Дело в том, что стук по спине способен изменить положение инородного тела в организме. Застрявший в дыхательных путях кусочек пищи, вместо того чтобы выскочить наружу, может провалиться еще глубже.

Окончательно перекрыв собой путь вдыхаемому воздуху, такой кусочек в худшем варианте развития событий окажется причиной смерти.

Как правильно помочь человеку, который подавился во время еды?

По словам врачей, в подобной ситуации лучше всего покашлять, одновременно наклоняясь вперед. Как альтернатива – сделать несколько коротких и резких выдохов, наклоняя при этом туловище. Делать глубокие вдохи опасно!