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  • К ней не пускают даже близких: что известно о состоянии пострадавшей в ДТП эстонской ведущей

К ней не пускают даже близких: что известно о состоянии пострадавшей в ДТП эстонской ведущей

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ФОТО: Mailiis Ollino

На прошлой неделе ведущая передачи «Kodutunde» попала в тяжелую аварию и до сих пор находится под неустанным наблюдением врачей. Продюсер передачи Кристи Нилов сообщила Elu24, что состояние Сигне остается неизменным, но сама она к ней в больницу не приходила.

ФОТО: Aivar Kullamaa / Kroonika

По словам Нилов, посетить Сигне нельзя из-за карантина, введенного в больнице по причине гриппа.

Директор по связям с общественностью Клиники Тартуского университета Кристи Таэль подтсверждает эту информацию.

Это означает, что даже близкие не могут навестить Сигне, которая сейчас находится в отделении интенсивной терапии. «Запрет на посещение есть запрет на посещение, это касается и близких...», - говорит Таэль.

«Дорогие друзья, те, кто переживает за Сигне, всем отвечаю здесь. Писем и сообщений от неравнодушных просто море. Я извиняюсь, что не могу всем ответить. Сигне до сих пор находится в тяжелом состоянии в больнице, никаких изменений нет. Ее шансы на выздоровление сейчас в руках врачей и Бога!», - написала Нилов в Facebook несколько дней назад.

Напомним, вечером 22 марта произошло тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Тарту у ветряной мельницы в Адавере, где столкнулись легковой и грузовой автомобили.

Спасателям пришлось вырезать женщину-водителя из легковушки. Как выяснил портал Elu24, пострадавшей оказалась Сигне Лахтейн, известная телеведущая самого популярного в Эстонии телешоу «Kodutunne», которое занимается благотворительностью.

Cообщение о ДТП поступило вчера в 21.23. По предварительным данным, в Пыльтсамаа на 117-м километре шоссе Таллинн - Тарту - Выру - Лухамаа столкнулись грузовик Volvo с прицепом и легковой автомобиль Opel Insignia. В результате аварии грузовик, которым управлял 21-летний мужчина, съехал с дороги в кювет.

В результате столкновения грузовика и легковой машины пострадала находившаяся в Opel сорокалетняя женщина, которую спасатели вырезали из деформированной машины. Пострадавшую доставили в Клинику Тартуского университета, сообщает Tartu Postimees.

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