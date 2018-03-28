Телеведущий Тимур Кизяков озвучил истинные причины трагедии в Кемерово

Новый выпуск ток-шоу Андрея Малахова был посвящен трагедии в Кемерово. Передача так и называлась: «Кемерово: спустя 48 часов». В студии было множество российских знаменитостей. Не остался в стороне и коллега Андрея Малахова, ведущий доброй домашней передачи «Когда все дома» Тимур Кизяков.

«Здесь цепочка событий, которые вели к этому, может быть, непреднамеренному, но, тем не менее, убийству», – сказал Кизяков. Далее телеведущий развил свою мысль. «И как это ни страшно сейчас прозвучит, среди зрителей нашей программы, а, может, и среди присутствующих, если не изменится главное, есть жертвы будущие», – высказал уверенность Тимур.

Затем шоумен сказал, что не сомневается в успешном розыске виновных. «Здесь сейчас найдут виновных, конечно. Но всех виновных не найдешь, потому что таких центров, больших и маленьких, бесчисленное множество. И нарушений этих умышленных, корыстных и бескорыстных, бесчисленное множество», – подчеркнул Кизяков.

Телеведущий призвал общественность вспомнить о совести. «Если работать только за страх, не изменится. Надо за совесть, а для этого она должна быть», – хлестко заявил шоумен.

«Я как раз призываю каждого к тому, чтобы посмотрели внутрь себя: на свои шаги, на свои поступки, на компромиссы со своей совестью. Если они продолжатся, то и жертвы, и виновные будут продолжаться», – завершил свою речь Тимур Кизяков.