среда, 28 марта 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
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Телеведущий Тимур Кизяков озвучил истинные причины трагедии в Кемерово Смотрите видео

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Тимур Кизяков с супругой Еленой

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Вчера вечром в ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» с эффектной речью выступил Тимур Кизяков. Ведущий передачи «Когда все дома» жестко высказался о страшном пожаре в Кемерово, унесшем жизни множества детей и взрослых.

Новый выпуск ток-шоу Андрея Малахова был посвящен трагедии в Кемерово. Передача так и называлась: «Кемерово: спустя 48 часов». В студии было множество российских знаменитостей. Не остался в стороне и коллега Андрея Малахова, ведущий доброй домашней передачи «Когда все дома» Тимур Кизяков.

«Здесь цепочка событий, которые вели к этому, может быть, непреднамеренному, но, тем не менее, убийству», – сказал Кизяков. Далее телеведущий развил свою мысль. «И как это ни страшно сейчас прозвучит, среди зрителей нашей программы, а, может, и среди присутствующих, если не изменится главное, есть жертвы будущие», – высказал уверенность Тимур.

Затем шоумен сказал, что не сомневается в успешном розыске виновных. «Здесь сейчас найдут виновных, конечно. Но всех виновных не найдешь, потому что таких центров, больших и маленьких, бесчисленное множество. И нарушений этих умышленных, корыстных и бескорыстных, бесчисленное множество», – подчеркнул Кизяков.

 

Именно эти слова крутятся в моей голове эти дни, которые сказал сегодня Тимур Кизяков: Если работать за страх и жить так, ничего в нашей жизни не изменится! Нужно работать за СОВЕСТЬ! Только для этого она должна быть... совесть! Я призываю каждого из вас посмотреть внутрь себя, на свои шаги, на свои поступки, на свои компромиссы с совестью! СПАСИБО ЗА ЭТИ СЛОВА! Кстати, кто-то писал про Сталина в комментариях, мол, на наш менталитет нужен такой лидер как он... жестко, но как-то даже правдиво... у советского человека была совесть, но с тех пор мы ее растеряли... мы проходим мимо, когда падают пожилые люди, отворачиваем лицо, когда старики заходят в общественный транспорт при этом продолжая сидеть на месте... мы не учим детей уважать взрослых, а старших защищать слабых... отсюда и теряется наша совесть........... совесть начинается с УВАЖЕНИЯ к друг другу!

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Телеведущий призвал общественность вспомнить о совести. «Если работать только за страх, не изменится. Надо за совесть, а для этого она должна быть», – хлестко заявил шоумен.

«Я как раз призываю каждого к тому, чтобы посмотрели внутрь себя: на свои шаги, на свои поступки, на компромиссы со своей совестью. Если они продолжатся, то и жертвы, и виновные будут продолжаться», – завершил свою речь Тимур Кизяков.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям, задержаны несколько человек.

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