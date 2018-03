Телеведущий Тимур Кизяков озвучил истинные причины трагедии в Кемерово

Именно эти слова крутятся в моей голове эти дни, которые сказал сегодня Тимур Кизяков: Если работать за страх и жить так, ничего в нашей жизни не изменится! Нужно работать за СОВЕСТЬ! Только для этого она должна быть... совесть! Я призываю каждого из вас посмотреть внутрь себя, на свои шаги, на свои поступки, на свои компромиссы с совестью! СПАСИБО ЗА ЭТИ СЛОВА! Кстати, кто-то писал про Сталина в комментариях, мол, на наш менталитет нужен такой лидер как он... жестко, но как-то даже правдиво... у советского человека была совесть, но с тех пор мы ее растеряли... мы проходим мимо, когда падают пожилые люди, отворачиваем лицо, когда старики заходят в общественный транспорт при этом продолжая сидеть на месте... мы не учим детей уважать взрослых, а старших защищать слабых... отсюда и теряется наша совесть........... совесть начинается с УВАЖЕНИЯ к друг другу!

A post shared by Victoria Bonya (@victoriabonya) on Mar 27, 2018 at 2:11pm PDT