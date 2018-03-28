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  • Жесть! Актриса укусила Бейонсе за лицо из-за ее мужа

Жесть! Актриса укусила Бейонсе за лицо из-за ее мужа

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ФОТО: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Американскую певицу Бейонсе укусила за лицо женщина во время вечеринки. Причиной инцидента стал открытый флирт незнакомки с мужем артистки. Бейонсе возмутилась и высказалась в лицо женщине, которая неожиданно решила ей отомстить. Об этом пишет GO.

Издание ссылается на свидетельницу произошедшего, актрису Тиффани Хеддиш. По ее словам, инцидент произошел в декабре прошлого года, пишет Korrespondent.

"Там была одна актриса, которая очень выпендривалась. И она укусила Бейонсе в лицо. Бейонсе вылетела оттуда... бросилась к Джей Зи: "Джей! Иди сюда!", и ухватилась за него. Они вернулись в зал.

Я спросила: «Что случилось?» Мимо проходила подруга Бейонсе и сказала: «Та с*ка только что укусила Бейонсе, можешь в такое поверить?», - сказала Хеддиш.

«Бейонсе сидела у бара, я у нее спросила: «Она правда укусила тебя?». И она ответила: «Да». Тогда я предложила как следует отомстить, на что Бейонсе сказала: «Тиффани, нет. Не надо. Эта стерва просто приняла запрещенные препараты. Она не всегда так себя ведет. Просто расслабься»», — поделилась Хэддиш.

 

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