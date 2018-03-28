Жесть! Актриса укусила Бейонсе за лицо из-за ее мужа

Издание ссылается на свидетельницу произошедшего, актрису Тиффани Хеддиш. По ее словам, инцидент произошел в декабре прошлого года, пишет Korrespondent.

"Там была одна актриса, которая очень выпендривалась. И она укусила Бейонсе в лицо. Бейонсе вылетела оттуда... бросилась к Джей Зи: "Джей! Иди сюда!", и ухватилась за него. Они вернулись в зал.

Я спросила: «Что случилось?» Мимо проходила подруга Бейонсе и сказала: «Та с*ка только что укусила Бейонсе, можешь в такое поверить?», - сказала Хеддиш.