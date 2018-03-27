вторник, 27 марта 2018 г.
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  • Двойной удар: известного российского актера поразили рак и анорексия

Двойной удар: известного российского актера поразили рак и анорексия

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ФОТО: Кадр из фильма

Популярный актер Виктор Проскурин стал очередным звездным гостем ток-шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека». Артист объяснил, почему на время исчезал из кино и что стало причиной катастрофической потери веса.

На счету народного артиста России Виктора Проскурина около 130 киноролей. Он сыграл в картинах «Жестокий романс», «Большая перемена», «Однажды 20 лет спустя», «Выйти замуж за капитана» и многих других. Однако в какой-то момент Проскурин пропал.

Оказалось, в то время у популярного артиста диагностировали весьма редкое для мужчин заболевание – анорексию. Он сильно похудел – весил всего 42 килограмма. Выяснилось, что недуг стал следствием куда более страшной болезни – рака. К счастью, благодаря помощи друга Проскурин попал к хорошему врачу, который смог поставить его на ноги.

«Я попал к удивительному человеку, пробыл в больнице пять дней. Он избавил меня от болезни, да и я был настроен победить болезнь», – объяснил популярный артист. После того как Проскурин поправился, он продолжил сниматься и наконец вернулся на экраны.

Отметим, что в борьбе с раком рядом с актером находилась супруга. Вообще, Виктор Проскурин был женат пять раз. Впервые он женился во времена студенчества. Его избранницей стала Ольга Гаврилюк. Она родила ему дочь Александру. Однако вскоре последовал развод.

Второй женой артиста стала актриса Татьяна Дербенева. Они были вместе три года. «У меня не было жажды свиданий, так как мы постоянно были вместе», – объяснил Проскурин. 20 лет он прожил в браке с ассистентом режиссера Светланой Колгановой. Они расстались потому, что «чувства стерлись». Следующую жену актера звали Ирина. Последней супругой Виктора Проскурина стала Ирина Хонда, которая младше его на 19 лет. Она, по словам актера, готова за него «глотку перегрызть любому».

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