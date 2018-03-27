Двойной удар: известного российского актера поразили рак и анорексия

На счету народного артиста России Виктора Проскурина около 130 киноролей. Он сыграл в картинах «Жестокий романс», «Большая перемена», «Однажды 20 лет спустя», «Выйти замуж за капитана» и многих других. Однако в какой-то момент Проскурин пропал.

Оказалось, в то время у популярного артиста диагностировали весьма редкое для мужчин заболевание – анорексию. Он сильно похудел – весил всего 42 килограмма. Выяснилось, что недуг стал следствием куда более страшной болезни – рака. К счастью, благодаря помощи друга Проскурин попал к хорошему врачу, который смог поставить его на ноги.

«Я попал к удивительному человеку, пробыл в больнице пять дней. Он избавил меня от болезни, да и я был настроен победить болезнь», – объяснил популярный артист. После того как Проскурин поправился, он продолжил сниматься и наконец вернулся на экраны.

Отметим, что в борьбе с раком рядом с актером находилась супруга. Вообще, Виктор Проскурин был женат пять раз. Впервые он женился во времена студенчества. Его избранницей стала Ольга Гаврилюк. Она родила ему дочь Александру. Однако вскоре последовал развод.