Возьмите себя в руки и все получится: гороскоп на 28 марта

Дева

День будет довольно сложным. Будьте готовы сосредоточиться на решении старых проблем, на время отложив работу над новыми проектами, даже если сейчас она вызывает у вас больший интерес. Можно решиться на контакты с руководством, представителями проверяющих инстанций и государственных организаций. Появятся идеи, связанные с расширением бизнеса или сферы деятельности – не бойтесь испытать свои силы на новом поприще, надежные помощники наверняка найдутся.

Не исключены проблемы в романтических отношениях, любая мелочь может стать поводом для ссоры или взаимных упреков. Откажитесь от иронических высказываний и обидных замечаний: раны, нанесенные резкими словами, заживут нескоро.

Весы

Деловая активность невысока, стремление переложить свои обязанности на чужие плечи чревато серьезными профессиональными проблемами. Постарайтесь не относиться безответственно к ранее данным обещаниям - берегите свою репутацию и не давайте недоброжелателям повода для сплетен и злорадства. Возможен успех в деловых переговорах, однако многое будет зависеть от вашей готовности пойти на уступки и принять во внимание интересы партнеров.

Хороший день для отдыха на природе, начала больших путешествий. Возможны знакомства с людьми, разделяющими ваши интересы; общее хобби – отличное начало для дружеских или романтических отношений.

Скорпион

Этот день не принесет серьезных проблем и разочарований, однако и богатым на новые возможности его не назовешь. Не торопитесь проявлять инициативу; опрометчивые поступки могут иметь весьма неприятные последствия. Желательно действовать в соответствии с заранее составленным планом – велика вероятность, что импровизация окажется неудачной. День подходит для крупных покупок, заключения сделок, касающихся недвижимости.

Разногласия с родственниками могут возникнуть у тех, кто собирается вскоре совершить путешествие или поменять место жительства. Стоит отказаться от посещения шумных мероприятий: для активной светской жизни момент не самый благоприятный.

Стрелец

День весьма противоречивый. Вы ставите перед собой высокие цели, однако не предпринимаете серьезных усилий для их достижения. Пришло время изменить тактику, отказаться от привычного способа действии и поискать новые пути. Изобретательность, творческое отношение к жизни и богатый опыт станут отличными помощниками в сложившейся ситуации. Этот день подарит влюбленным приятные минуты, даст возможность многое обсудить и прийти к единому мнению.

Не исключены разногласия со старшими родственниками, конфликты между представителями разных поколений могут оказаться весьма серьезными. У юных представителей знака появится возможность проявить свои таланты, найти людей, которые помогут в самореализации.

Козерог

День подходит как для работы, так и для отдыха. Достаточно воздержаться от необдуманных решений и опрометчивых поступков, чтобы добиться больших успехов. Есть шанс найти единомышленников и новых партнеров, сотрудничество с которыми поможет значительно расширить сферу деятельности, подняться на новую ступень карьерной лестницы. Хорошо сложатся деловые и развлекательные поездки, пойдут на пользу умеренные физические нагрузки.

Напряженность семейных отношений заставляет беспокоиться не на шутку. Нужно проявить завидное терпение, чтобы избежать конфликтов с родственниками и понять чего же, собственно, они от вас ждут.

Водолей

Сохраняйте верность привычному образу действий и не поддавайтесь на провокации – сейчас не самый благоприятный момент для того, чтобы проводить опасные эксперименты и пускаться на рискованные авантюры. Нежелательно проводить в этот день переговоры, связанные со сменой работы или области деятельности, отправляться в командировки и длительные путешествия. Покупки и инвестиции будут удачными, если вы примете во внимание не только подсказки интуиции, но и доводы здравого смысла.

Будьте готовы терпеливо выслушивать наставления родственников, не вступайте в споры и сохраняйте спокойствие, если придется отстаивать свою правоту. Значительные перемены в личной жизни могут произойти у тех, кто готов уделять внимание мелочам.

Рыбы

Не исключены разногласия с коллегами и руководством, решение некоторых профессиональных задач будет связано с серьезными проблемами. Полагайтесь, в первую очередь, на собственные силы – единомышленники придут на помощь уже после того, как вы преодолеете наиболее значительные трудности. Финансовая ситуация улучшится, не исключено получение предложений, касающихся подработки или краткосрочного сотрудничества.