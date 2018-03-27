Эстонская дива Элина Нечаева ответила поп-королю Филиппу Киркорову

Поп-король российской эстрады сказал в интервью эстонским журналистам, что был бы рад спеть вместе с Элиной Нечаевой где-нибудь на концерте в Лиссабоне песню «Голос», которую он в свое время исполнил с российской оперной певицей Анной Нетребко.

«Мне друзья прислали ссылку вашего интервью, откуда мне стало известно об идее коллабораций Филипа Киркорова. Мне это очень приятно и я с удовольствием исполнила бы эту замечательную песню «Голос» с ним вместе в Лиссабоне. Я уверена, что у нас будет возможность встретиться в Португалии и всё обговорить», - сказала Элина Нечаева.