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  • Эстонская дива Элина Нечаева ответила поп-королю Филиппу Киркорову

Эстонская дива Элина Нечаева ответила поп-королю Филиппу Киркорову

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Элина Нечаева

ФОТО: Madis Sinivee

В Таллинне Филипп Киркоров посредством портала Limon.ee обратился к русской оперной певице из Эстонии Элине Нечаевой, которая представит нашу республику на «Евровидении» в этом году, с интересным предложением. 

Поп-король российской эстрады сказал в интервью эстонским журналистам, что был бы рад спеть вместе с Элиной Нечаевой где-нибудь на концерте в Лиссабоне песню «Голос», которую он в свое время исполнил с российской оперной певицей Анной Нетребко. 

Мы обратились к Элине Нечаевой с вопросом, что артистка думает об этом заманчивом предложении. 

«Мне друзья прислали ссылку вашего интервью, откуда мне стало известно об идее коллабораций Филипа Киркорова. Мне это очень приятно и я с удовольствием исполнила бы эту замечательную песню «Голос» с ним вместе в Лиссабоне. Я уверена, что у нас будет возможность встретиться в Португалии и всё обговорить», - сказала Элина Нечаева. 

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