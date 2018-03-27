Копирующий голос хозяйки кот повеселил Сеть Смотрите видео!
27 марта 2018 г., 13:24
В Сети набирает популярность видео с котом, который научился копировать свою хозяйку. Животное практически точно воспроизводит не только английское слово «да» («yea»), но также и интонацию, с которой хозяйка его произносит.
Ролик привлек внимание издания The Mashable. Его автор отмечает, что в Сети опубликована масса видео с животными, копирующими своих хозяев. Однако в этом видео голос кота уж очень сильно напоминает человеческий.