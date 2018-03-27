Группа «ВИА Гра» вновь рассыпается: из коллектива ушла сексапильная солистка

Ей приписывали конфликты с коллегами, но руководство группы опровергало эти заявления. На этот раз Миша точно уходит. Формулировка причины достаточно туманна. В своем блоге артистка намекнула на то, что она выбрала личную жизнь и ей пришлось отказаться от работы. Ее место заняла Ольга Меганская, которая уже начала выступать, пишет 7d.org.ua.