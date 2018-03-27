вторник, 27 марта 2018 г.
«Олег Табаков скончался, когда открыто поддержал политику Кремля и президента России Владимира Путина» Сергей Талк
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Группа «ВИА Гра» вновь рассыпается: из коллектива ушла сексапильная солистка

Группа «ВИА Гра» вновь рассыпается: из коллектива ушла сексапильная солистка

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ВИА Гра

ФОТО: Postimees.ru

В «ВИА Гре» снова меняется солистка. Группу покидает Миша Романова. Об уходе девушки поговаривали уже несколько лет. 

Ей приписывали конфликты с коллегами, но руководство группы опровергало эти заявления. На этот раз Миша точно уходит. Формулировка причины достаточно туманна. В своем блоге артистка намекнула на то, что она выбрала личную жизнь и ей пришлось отказаться от работы. Ее место заняла Ольга Меганская, которая уже начала выступать, пишет 7d.org.ua.

 

Самое главное призвание женщины - это любовь. И порой она нуждается в твёрдом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине... Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души ❤ Это были годы, наполненные прекрасной музыкой гениального человека, обожаемого продюсера Константина Меладзе 🙌🏻Спасибо Вам Костя , за этот шанс,за веру и поддержку ,за прекрасные песни ,которые согревают сердца многих слушателей !Эрика и Настя, мы были командой , одним целым ,я буду очень очень сильно скучать по вам !😥Эта страница из жизни навсегда останется в моей памяти ...#viagra #виагра #константинмеладзе #мишароманова#этобылопрекрасно #любовь

Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)

Читать также

Актуально

НАВЕРХ