Группа «ВИА Гра» вновь рассыпается: из коллектива ушла сексапильная солистка

В «ВИА Гре» снова меняется солистка. Группу покидает Миша Романова. Об уходе девушки поговаривали уже несколько лет.
Ей приписывали конфликты с коллегами, но руководство группы опровергало эти заявления. На этот раз Миша точно уходит. Формулировка причины достаточно туманна. В своем блоге артистка намекнула на то, что она выбрала личную жизнь и ей пришлось отказаться от работы. Ее место заняла Ольга Меганская, которая уже начала выступать, пишет 7d.org.ua.
Самое главное призвание женщины - это любовь. И порой она нуждается в твёрдом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине... Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души ❤ Это были годы, наполненные прекрасной музыкой гениального человека, обожаемого продюсера Константина Меладзе 🙌🏻Спасибо Вам Костя , за этот шанс,за веру и поддержку ,за прекрасные песни ,которые согревают сердца многих слушателей !Эрика и Настя, мы были командой , одним целым ,я буду очень очень сильно скучать по вам !😥Эта страница из жизни навсегда останется в моей памяти ...#viagra #виагра #константинмеладзе #мишароманова#этобылопрекрасно #любовь