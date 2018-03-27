Гороскоп на 27 марта: кого-то из вас сегодня ждут перемены к лучшему, скорее узнайте!

Жизненный потенциал находится на высоком уровне, и вы не будете страдать от недомоганий, если не станете испытывать свой организм на прочность. Нежелательно также выяснять отношения с любимым человеком: конструктивный диалог маловероятен, а вот ссоры не исключены.

Дева

День будет удачным для тех, кто давно определился с целями и методами их достижения. Достаточно идти по избранному пути, не обращая внимания на провокации недоброжелателей, чтобы избежать неприятностей и расставленных ловушек. Особам непостоянным, метущимся и неуверенным в себе придется труднее. Будьте готовы прислушаться к совету старших родственников, воспользоваться чужим опытом.

Появляется шанс изменить личную жизнь к лучшему, наладить отношения с любимым человеком или завязать новые знакомства. Проявляете разборчивость – первое впечатление о человеке может быть обманчивым. В увеселительных заведениях не исключена неприятная встреча с особой, некогда сильно вас обидевшей.

Весы

Весам придется столкнуться с серьезными проблемами в личной жизни. Нужно проявить терпение: ответы на важные вопросы редко находятся быстро, и далеко не все готовы принимать решения поспешно или действовать в комфортном для вас темпе. Дайте близкому человеку возможность составить собственное мнение о происходящем, проявить инициативу; многое изменится к лучшему, если вы хотя бы на время откажетесь от роли безусловного лидера в отношениях.

Возможны проблемы в поездках, день не подходит для командировок и общения с иностранцами. Нежелательно также в этот день проводить или посещать семинары, конференции, корпоративные тренинги.

Скорпион

День напряженный и непростой, но жизненный потенциал Скорпионов очень высок, а это значит, что проблемы будут решены быстро и с завидным изяществом. В деловых переговорах вы преуспеете благодаря своему неотразимому обаянию, а преодолеть финансовые трудности помогут изобретательность и находчивость. Возможно получение заманчивых деловых предложений, можно начинать работу над новыми проектами.

В личной сфере ситуация складывается не столь благоприятно. Необходимо принять меры, чтобы накопившиеся проблемы не привели к серьезному и длительному конфликту. Станьте для своих близких примером позитивного настроя и дружелюбия – это облегчит жизнь всем.

Стрелец

Основные проблемы сосредоточены в сфере личных отношений, и для того, чтобы справиться с ними, вам придется внести коррективы в свои планы и отказаться от привычной линии поведения. Сейчас не время настаивать на своем, проявлять твердость характера и решительность; куда уместнее будут гибкость, уступчивость и тактичность. Нежелательно давать советы, брать на себя ответственность за поступки других людей, а также организовывать чужой досуг.

В профессиональных делах не исключены значительные успехи, возможно появление идей, реализация которых будет способствовать улучшению вашего финансового положения. В реализации наиболее смелых планов помогут проверенные деловые партнеры.

Козерог

День непростой, но по-своему увлекательный. Перед вами открываются возможности для профессионального роста, постарайтесь проявить себя наилучшим образом, блеснуть деловыми качествами. Можно заключать договора с новыми партнерами, обсуждать вопросы, касающиеся смены работы, начала новых проектов. Финансовая ситуация улучшается постепенно, ваша задача сейчас – разумно распоряжаться имеющимися средствами.

В романтических отношениях неуместны проявления легкомыслия и эгоизма. Окружите любимого человека заботой, проявите уважение к его интересам и желаниям. Одиноких Козерогов ждут интересные знакомства, инициированные родственниками. Посещение многолюдных мероприятий нежелательно.

Водолей

День характеризуется высокой напряженностью эмоционального фона, поэтому не исключены конфликты с членами семьи, друзьями и любимым человеком. Вы должны быть очень терпеливы и рассудительны: поступки, совершенные под влиянием эмоций, не приведут ни к чему хорошему. Прежде, чем предпринимать решительные действия или начинать выяснение отношений, восстановите душевное равновесие.

Весьма вероятны трудности финансового характера, может возникнуть необходимость в крупных покупках или дорогостоящем ремонте бытовой техники. Профессиональные перспективы очень неплохи, но вы рискуете упустить многообещающие возможности, если предпочтете работе развлечения.

Рыбы

День сложный, но интересный и многообещающий. Рыбам присущи оптимизм и уверенность в себе; именно эти качества помогут справиться с проблемами, сохранить душевное равновесие и не потерять голову в сложной ситуации. Профессиональные перспективы очень хороши, нужно лишь проявить немного изобретательности и усидчивости, чтобы добиться значительных результатов.