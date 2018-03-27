Гороскоп на 27 марта: кого-то из вас сегодня ждут перемены к лучшему, скорее узнайте!

Влияние позитивных тенденций весьма сильно, но некоторые разочарования этот день все же принесет, пишет Dvorec.
Овен
Финансовые проблемы беспокоят Овнов все больше, порой заставляя решиться на сомнительные капиталовложения или опрометчивые поступки. Не будьте слишком доверчивы – сегодня вы рискуете взять на себя слишком большие обязательства, выполнение которых станет сложной задачей. Встречи с давними союзниками принесут ожидаемые плоды, если вы творчески подойдете к решению общих проблем.
Серьезные нагрузки станут причиной переутомления и резких перепадов настроения. Воспользуйтесь возможностью восстановить силы, спокойно отдохнуть в кругу близких людей. Общение с любимым человеком будет приятным. Тех, кто путешествует или проводит много времени в дороге, ожидают приятные знакомства.
Телец
Неплохой день для работы и семейных дел. Ваша способность решать любые поставленные задачи быстро и находить оптимальный способ преодоления трудностей будет не только востребована, но и щедро вознаграждена. Окружающие готовы поддержать ваши идеи, выполнить распоряжения, да и просто последовать хорошему примеру. Улучшится состояние финансовых дел, возможно появление новых источников дохода.
Общение с родственниками будет приносить радость; можно достичь взаимопонимания с представителями старшего поколения, преодолеть разногласия и вместе заняться каким-то увлекательным делом. Вероятно получение дорогих подарков. Желательно отказаться от посещения многолюдных собраний и шумных увеселительных заведений.
Близнецы
День пройдет неплохо, однако придется приложить усилия, чтобы избежать роста напряженности в семейных отношениях. Старайтесь проявлять инициативу, окружите близких вниманием и сохраняйте хорошее настроении, даже если не все будет идти так, как задумано. Это не самый подходящий день для посещения шумных вечеринок, активного участия в светской жизни; зато романтические свидания обещают быть очень приятными, а признания – искренними.
Финансовую ситуацию не назовешь простой, необходимо еще раз подумать о том, так ли необходимы те или иные расходы. Настроение могут испортить недоброжелатели, активно вмешивающиеся в ваши дела, однако в открытую борьбу с ними сегодня лучше не вступать.
Рак
День упорной и трудной работы, которая принесет достойные плоды. Не стоит рассчитывать на легкие успехи и скорую реализацию всех планов; придется призвать на помощь усердие и энтузиазм, чтобы преодолеть трудности. Единомышленники готовы прийти на помощь, однако именно от вас они ждут указаний и рекомендаций. Откажитесь от намеков и недомолвок, открыто заявляйте о своих желаниях.
Появляется возможность внести перемены в личные отношения, сделать любовные привязанности более прочными. В семье возможны недоразумения, вызванные разницей во взглядах на решение финансовых вопросов и проведение досуга. Компромисс будет найден, если вы не станете проявлять излишнего упрямства.
Лев
День будет напряженным и беспокойным. Окружающие нуждаются в вашей помощи, разнообразные задачи и проблемы требуют внимания. Тем не менее, вы поступите правильно, если будете придерживаться заранее составленного плана действий – суета и спешка не приведут ни к чему хорошему. Возможны разногласия с близкими; ради удовлетворения потребностей родственников придется на время отложить исполнение собственных желаний.
Жизненный потенциал находится на высоком уровне, и вы не будете страдать от недомоганий, если не станете испытывать свой организм на прочность. Нежелательно также выяснять отношения с любимым человеком: конструктивный диалог маловероятен, а вот ссоры не исключены.
Дева
День будет удачным для тех, кто давно определился с целями и методами их достижения. Достаточно идти по избранному пути, не обращая внимания на провокации недоброжелателей, чтобы избежать неприятностей и расставленных ловушек. Особам непостоянным, метущимся и неуверенным в себе придется труднее. Будьте готовы прислушаться к совету старших родственников, воспользоваться чужим опытом.
Появляется шанс изменить личную жизнь к лучшему, наладить отношения с любимым человеком или завязать новые знакомства. Проявляете разборчивость – первое впечатление о человеке может быть обманчивым. В увеселительных заведениях не исключена неприятная встреча с особой, некогда сильно вас обидевшей.
Весы
Весам придется столкнуться с серьезными проблемами в личной жизни. Нужно проявить терпение: ответы на важные вопросы редко находятся быстро, и далеко не все готовы принимать решения поспешно или действовать в комфортном для вас темпе. Дайте близкому человеку возможность составить собственное мнение о происходящем, проявить инициативу; многое изменится к лучшему, если вы хотя бы на время откажетесь от роли безусловного лидера в отношениях.
Возможны проблемы в поездках, день не подходит для командировок и общения с иностранцами. Нежелательно также в этот день проводить или посещать семинары, конференции, корпоративные тренинги.
Скорпион
День напряженный и непростой, но жизненный потенциал Скорпионов очень высок, а это значит, что проблемы будут решены быстро и с завидным изяществом. В деловых переговорах вы преуспеете благодаря своему неотразимому обаянию, а преодолеть финансовые трудности помогут изобретательность и находчивость. Возможно получение заманчивых деловых предложений, можно начинать работу над новыми проектами.
В личной сфере ситуация складывается не столь благоприятно. Необходимо принять меры, чтобы накопившиеся проблемы не привели к серьезному и длительному конфликту. Станьте для своих близких примером позитивного настроя и дружелюбия – это облегчит жизнь всем.
Стрелец
Основные проблемы сосредоточены в сфере личных отношений, и для того, чтобы справиться с ними, вам придется внести коррективы в свои планы и отказаться от привычной линии поведения. Сейчас не время настаивать на своем, проявлять твердость характера и решительность; куда уместнее будут гибкость, уступчивость и тактичность. Нежелательно давать советы, брать на себя ответственность за поступки других людей, а также организовывать чужой досуг.
В профессиональных делах не исключены значительные успехи, возможно появление идей, реализация которых будет способствовать улучшению вашего финансового положения. В реализации наиболее смелых планов помогут проверенные деловые партнеры.
Козерог
День непростой, но по-своему увлекательный. Перед вами открываются возможности для профессионального роста, постарайтесь проявить себя наилучшим образом, блеснуть деловыми качествами. Можно заключать договора с новыми партнерами, обсуждать вопросы, касающиеся смены работы, начала новых проектов. Финансовая ситуация улучшается постепенно, ваша задача сейчас – разумно распоряжаться имеющимися средствами.
В романтических отношениях неуместны проявления легкомыслия и эгоизма. Окружите любимого человека заботой, проявите уважение к его интересам и желаниям. Одиноких Козерогов ждут интересные знакомства, инициированные родственниками. Посещение многолюдных мероприятий нежелательно.
Водолей
День характеризуется высокой напряженностью эмоционального фона, поэтому не исключены конфликты с членами семьи, друзьями и любимым человеком. Вы должны быть очень терпеливы и рассудительны: поступки, совершенные под влиянием эмоций, не приведут ни к чему хорошему. Прежде, чем предпринимать решительные действия или начинать выяснение отношений, восстановите душевное равновесие.
Весьма вероятны трудности финансового характера, может возникнуть необходимость в крупных покупках или дорогостоящем ремонте бытовой техники. Профессиональные перспективы очень неплохи, но вы рискуете упустить многообещающие возможности, если предпочтете работе развлечения.
Рыбы
День сложный, но интересный и многообещающий. Рыбам присущи оптимизм и уверенность в себе; именно эти качества помогут справиться с проблемами, сохранить душевное равновесие и не потерять голову в сложной ситуации. Профессиональные перспективы очень хороши, нужно лишь проявить немного изобретательности и усидчивости, чтобы добиться значительных результатов.
Не исключены споры с близкими людьми, серьезнее разногласия по актуальным для вас всех вопросам. Будьте настойчивы и упорны: ваша точка зрения заслуживает внимания. Нежелательно проявлять излишнюю доверчивость, особенно по отношению к новым знакомым – вряд ли они сдержат все свои обещания.