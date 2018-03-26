понедельник, 26 марта 2018 г.
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  • Это работает! Совершенно простые поступки, которые принесут счастье в вашу жизнь!

Это работает! Совершенно простые поступки, которые принесут счастье в вашу жизнь!

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Счастье. Снимок иллюстративный.

ФОТО: West Coast Surfer/picture alliance / moodboard/Scanpix

Это не сложно!

Простые поступки, которые приносят счастье в нашу жизнь, пишет Cluber.com.ua.

Это не сложно – пить утренний кофе из самой красивой чашки в доме.

Это не сложно – здороваться с соседями.

Это не трудно – пожелать хорошего дня кассиру в магазине, где вы регулярно делаете покупки.

Это не трудно – сказать спасибо водителю маршрутки или такси, что довез вас.

Это не тяжело — кивнуть с благодарностью машине, что пропустила вас, даже на пешеходном переходе.

Это не тяжело – не мусорить на улице.

Это не страшно – придержать дверь, чтобы она не ударила идущего следом за вами.

Это не страшно – сказать: простите, если вы задели кого-то случайно.

Это легко – сделать комплимент сотруднице, если из всего, у нее красивые только ресницы.

Это легко – улыбнуться прохожему, если он даже без милой собаки.

Это здорово – по-приятельски поболтать с официантом в ресторане и оставить ему чаевые, а баристу будет приятно узнать, что он сделал лучший в мире кофе.

Это здорово — не ответить хамством на хамство, и оказаться уровнем выше оскорбителя.

Это классно – подарить консьержке шоколадку, если даже это не 8-е марта.

Это классно – быть приветливым, вежливым и добрым, если даже ваш день не заладился.

Маленькие приятности делают нашу жизнь светлой.

Мы-то об этом уже знаем!

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