Десять странных фетишей, которые возбуждают людей

Романтика и лепестки роз? Это не для всех.

Наручники, унижение, половые извращения? Это возбуждает гораздо больше людей, чем вы думаете.

1. Удушье

Это, пожалуй, самый безобидный, но в то же время смертельно опасный фетиш. В разгар страсти люди крепче, чем нужно, держат своих партнёров за шею, затягивают на ней галстуки и ремни так, что партнёр уже не доживает до оргазма. Фактически, около 1000 человек ежегодно умирают в постели от аутоэротической асфиксии.

2. Секс на публике

Возможность быть пойманными врасплох возбуждает не хуже ремня, затянутого на шее. Но секс на публике – это а) незаконно и б) риск подхватить какую-нибудь заразу, которая вам абсолютно не нужна.

3. Пиромания

Пироманьяки любят огонь так сильно, что готовы поджечь даже собственную спальню. Их просто завораживает смотреть на огонь, а многие пироманы даже возбуждаются, когда играют со спичками.

4. Минет за рулём

Когда вы ведёте машину, не стоит отвлекаться – случиться может всё что угодно. Но ведь кататься с ветерком, пока тебе делают минет – это как в кино! По статистике, один из шести американцев практиковал такие эротические поездки.

5. Вампиризм

Вампиры – это не сказки. В реальной жизни некоторых людей возбуждает кровопролитие, и они режут друг друга во время своих любовных игр. Однако, если заиграться и попасть острым предметом в артерию, можно не дожить до утра… Ведь люди, в отличие от вампиров, смертны.

6. Симфорофилия

Симфорофилия – это один из видов половых извращений, когда человека возбуждают трагедии и несчастные случаи. Люди, которые страдают этой формой парафилии, любят искать в интернете видео страшных аварий или авиакатастроф, стихийных бедствий. Если бы они оказались в эпицентре происшествия, то явно не стали бы помогать пострадавшим.

7. Зоофилия

Некоторые люди занимаются сексом с животными – это звучит отвратительно и так быть не должно, но такая практика, к сожалению, существует с давних времён. Тогда зоофилию называли «скотоложеством».

8. Некрофилия

Что отвратительнее – сексуальное влечение к животным или трупам? Сообщений о некрофилии крайне мало, но мертвые люди, к сожалению, являются фетишем для многих живых.

9. Климакофилия

Климакофилия – сексуальное влечение к… лестницам. Люди с этим фетишем любят заниматься сексом на лестнице – кровать их не возбуждает. Как вариант, их может спасти высокая кровать со ступеньками.

10. Ворарефилия