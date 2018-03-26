Шепелев прячет сына Фриске за границей

Сам Шепелев крайне осторожен в высказываниях, чаще предпочитает ограничиваться официальными комментариями своих юристов. Валентина Перевозник предполагает, что телеведущий просто не чист на руку, потому и отмалчивается, а ребенка использует ради выгоды: «Дмитрий не является наследником Жанны, потому как не является ее семьей, но, желая получить наследство, он использует ее сына Платона, хотя по закону ни на что не может претендовать. Являясь с Русфондом элементарным посредником сбора и передачи безвозмездных пожертвований поклонников исключительно на лечение Жанны, они не только не передали всю сумму адресату, но и осмелились сфальсифицировать дело о присвоении пожертвований в 20 миллионов рублей, заведомо принадлежащих исключительно Жанне, а после ее смерти ее наследникам, которые свободны распоряжаться ими по своему усмотрению. Хотя эти 20 миллионов всего лишь малая толика тех сумм, которые присвоили себе посредники в сговоре с отдельными дол/лицами суда. Приставы уже выставили на торги имущество семьи Фриске – их часть дома, совместно купленного Жанной и Дмитрием со счета Жанны при злоупотреблении ее доверием. Если задуматься, то кому нужна лишь половина? Уверена, что они продадут все, а деньги Шепелев и директора Русфонда разделят, как и пожертвования. Впрочем, и на них управа найдется. Безвозмездные пожертвования собирались исключительно на имя Жанны для ее лечения и если бы не ее имя, Русфонд никогда бы не собрал этих денег. После смерти безвозмездные пожертвования поклонников, переданные певице в дар, автоматически переходят по наследству ближайшим родственникам. Следовательно, о краже речи идти не может, если только со стороны посредников, но это будет следующая история».