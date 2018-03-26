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Шепелев прячет сына Фриске за границей

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ФОТО: скриншот Instagram

Родные Фриске доказывают, что Дмитрий Шепелев не является отцом Платона. Телеведущий отказывается отдавать мальчика и увез его в Белоруссию. Юристы направили жалобы на гражданского мужа певицы.

Единственному сыну певицы 7 апреля исполнится уже пять лет. Жанна мечтала родить ребенка, но, увы, осуществив заветное желание, материнством насладиться не успела. Страшная болезнь встала между ней и малышом. За первым юбилеем сына артистка будет наблюдать с небес и увидит, что Платоша похож на нее, даже смеется так же. Дмитрий Шепелев утверждает, что часто рассказывает ребенку о маме, какие песни она пела, как любила путешествовать... Но почему-то день рождения мальчик встретит без родителей и сестры Жанны – любящих его дедушки, бабушки и тети. За три года после смерти Фриске они встречались с Платоном всего несколько раз. А боевые действия, развернувшиеся вокруг ребенка, стали достоянием всей страны. Новые и новые подробности войны поражают. Как можно было настроить Платона против его семьи, чтобы на одном из свиданий он спросил: «Деда, а где деньги?» - пишет Starhit.ru.

МАТЬ-ОДИНОЧКА

Чего только не предпринимала семья артистки: обивала пороги судов, органов опеки, полиции, меняла адвокатов. Но тщетно, общаться с наследником чаще не стали. «Наша последняя встреча состоялась еще в прошлом году, – рассказал отец певицы «СтарХиту». – Сразу после нее Дима перестал отвечать на звонки. А недавно и вовсе спрятал Платошку в другой стране: увез в Беларуссию, в частный дом родителей под Минском».

Владимир Борисович и Ольга Владимировна почти опустили руки и смирились, пока не вышли на юриста и правозащитника Валентину Перевозник, которая дала им надежду. «Я уже ни во что не верил, но она четко и понятно растолковала, – продолжает отец певицы. – Оказалось, существует ряд законов, на которые до настоящего времени никто не обращал внимания. Очень надеюсь, что в этот раз у нас все получится и мы вернем внука».

Адвокат составила официальную претензию и направила ее Дмитрию Шепелеву.

«Согласно Семейному кодексу РФ он не является законным папой Платона, так как не состоял в браке с певицей, – объясняет юрист «СтарХиту». – После рождения ребенка ее официально признали матерью-одиночкой. Чтобы получить статус отца, Дмитрию вместе с Жанной нужно было подать в загс заявление с целью установления отцовства, чего не произошло. А значит, он не может быть опекуном мальчика. В таком случае единственной семьей ребенка являются исключительно кровные родственники Жанны, то есть дедушка с бабушкой и тетя Наташа, которые и обязаны законом заниматься воспитанием наследника до 18 лет и на это имеют первостепенные и приоритетные права перед каждым».

Телеведущий сам внес фамилию в свидетельство о рождении ребенка Жанны в момент его получения, что законом квалифицируется как однофамильцы. «В моем заявлении я указала, что Шепелев похитил и незаконно удерживает Платона находящегося в беспомощном состоянии по причине его малолетства, а это влечет наказание согласно статье 126-й, 125 уголовного кодекса РФ, – продолжает правозащитница. – Мы дали Дмитрию три дня на то, чтобы вернул ребенка его семье».

В СГОВОРЕ

Телеведущий отреагировал незамедлительно. «На днях вышел на связь и хитро вместо возврата ребенка его семье, предложил организовать встречу с внуком на территории Белоруссии, – рассказывает Владимир Фриске. – Видимо, испугался, поняв, что у нас есть все основания забрать Платона».

Вернуть мальчика в Россию Дмитрий отказался, тогда Перевозник направила жалобу в генеральную прокуратуру, комиссию по делам несовершеннолетних, а также Константину Эрнсту, начальнику телеведущего. «Также мы обратились в ФСБ и закрыли Платону выезд за границу до момента разрешения дела по существу с передачей ребенка его семье для усыновления », – добавляет Перевозник.

Сам Шепелев крайне осторожен в высказываниях, чаще предпочитает ограничиваться официальными комментариями своих юристов. Валентина Перевозник предполагает, что телеведущий просто не чист на руку, потому и отмалчивается, а ребенка использует ради выгоды: «Дмитрий не является наследником Жанны, потому как не является ее семьей, но, желая получить наследство, он использует ее сына Платона, хотя по закону ни на что не может претендовать. Являясь с Русфондом элементарным посредником сбора и передачи безвозмездных пожертвований поклонников исключительно на лечение Жанны, они не только не передали всю сумму адресату, но и осмелились сфальсифицировать дело о присвоении пожертвований в 20 миллионов рублей, заведомо принадлежащих исключительно Жанне, а после ее смерти ее наследникам, которые свободны распоряжаться ими по своему усмотрению. Хотя эти 20 миллионов всего лишь малая толика тех сумм, которые присвоили себе посредники в сговоре с отдельными дол/лицами суда. Приставы уже выставили на торги имущество семьи Фриске – их часть дома, совместно купленного Жанной и Дмитрием со счета Жанны при злоупотреблении ее доверием. Если задуматься, то кому нужна лишь половина? Уверена, что они продадут все, а деньги Шепелев и директора Русфонда разделят, как и пожертвования. Впрочем, и на них управа найдется. Безвозмездные пожертвования собирались исключительно на имя Жанны для ее лечения и если бы не ее имя, Русфонд никогда бы не собрал этих денег. После смерти безвозмездные пожертвования поклонников, переданные певице в дар, автоматически переходят по наследству ближайшим родственникам. Следовательно, о краже речи идти не может, если только со стороны посредников, но это будет следующая история».

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