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Разыгрываем билеты на долгожданное продолжение комедии «О чем говорят мужчины»

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ФОТО: Acme Film

AcmeFilm представляет: с 30 марта в лучших кинотеатрах Эстонии стартует новый российский фильм - комедия «О чем говорят мужчины. Продолжение» - с участием Леонида Барац, Александра Демидова, Камиля Ларина и других. 

ФОТО: Acme Film

ФОТО: Acme Film

Сюжет: На этот раз Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Причём трое из четверых даже не знают, зачем они туда едут. Но в какой-то момент становится понятно, что неважно — зачем. Важно, что едут. И, конечно, плохо, что дома осталась куча нерешённых проблем, но как же хорошо, что про них можно не думать… хотя бы до понедельника. И ещё, конечно, плохо, что отстали от «Сапсана» и пришлось ехать в плацкарте, но как же это неожиданно хорошо… и уютно. А ещё неожиданно хорошо бывает выпить в пять утра текилу-бум. Вроде рано… но так вовремя! А как это вдохновляет на всякие свершения!

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ! 

Принять участие в розыгрыше можно в окошке ниже! Удачи в игре! 

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