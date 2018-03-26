понедельник, 26 марта 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Фото Анфисы Чеховой в купальнике произвело фурор

Фото Анфисы Чеховой в купальнике произвело фурор

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Анфиса Чехова и Марина Аристова

ФОТО: Instagram

Анфиса Чехова сейчас ведет программу на СТС «Взвешенные люди», в которой мужчины и женщины с очень большой массой тела теряют килограммы, соревнуясь между собой – кто лучше и быстрее худеет, тот и победитель. Анфиса с этой темой знакома не понаслышке: она всю жизнь вела борьбу с лишним весом и вот теперь, кажется, довольна собой.

Чехова утверждает, что ей не помогали классические диеты – она сбрасывала вес ненадолго и потом набирала вновь. Ведущая вообще против диет, и одно время говорила, что видимых причин для столь стремительного похудания у нее было – она не напрягалась в спортзале и не сильно отказывала себе в еде.

Но потом призналась, что у нее своя собственная система похудания – «через любовь, в удовольствие». Так и написала, предлагая фанатам попробовать похудеть, как она, пишет СтарХит.

«Я знаю, о чем говорю, потому что в 16 лет я весила 72 килограмма, тогда как мои сверстницы весили 40-45. Обнаружив такую ужасную реальность, я озаботилась тем, как эти килограммы сбросить. Тем более что я была девочкой, подростком, и мне очень хотелось быть стройной и красивой. Хотелось, чтобы за мной бегали мальчики. А тут 72 килограмма и обидные издевки, доводящие до слез. За многие годы моих похуделок, я разработала свою систему, при которой такие слова как «борьба», «насилие над собой», «запреты» и прочие негативные выражения отсутствуют. Моя система через любовь, в удовольствие», - говорится на сайте программы.

 

A post shared by Anfisa Chekhova (@achekhova) on

«Нереальная талия! Как так получилось?», «Ребра удалила что ли?», «Талию подфотошопила. Но красиво», - пишут Анфисе поклонники.

A post shared by Anfisa Chekhova (@achekhova) on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ