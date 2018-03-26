Фото Анфисы Чеховой в купальнике произвело фурор

Чехова утверждает, что ей не помогали классические диеты – она сбрасывала вес ненадолго и потом набирала вновь. Ведущая вообще против диет, и одно время говорила, что видимых причин для столь стремительного похудания у нее было – она не напрягалась в спортзале и не сильно отказывала себе в еде.

«Я знаю, о чем говорю, потому что в 16 лет я весила 72 килограмма, тогда как мои сверстницы весили 40-45. Обнаружив такую ужасную реальность, я озаботилась тем, как эти килограммы сбросить. Тем более что я была девочкой, подростком, и мне очень хотелось быть стройной и красивой. Хотелось, чтобы за мной бегали мальчики. А тут 72 килограмма и обидные издевки, доводящие до слез. За многие годы моих похуделок, я разработала свою систему, при которой такие слова как «борьба», «насилие над собой», «запреты» и прочие негативные выражения отсутствуют. Моя система через любовь, в удовольствие», - говорится на сайте программы.