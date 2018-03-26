Роскошь на костях: как живет миллиардер-владелец центра «Зимняя вишня» и его семья

Штенгелов: "Мы экономим деньги, выжигая поляну"

Свой первый капитал миллиардер Денис Штенгелов сколотил, продавая оптом семечки. В дальнейшем приобрёл кондитерскую фабрику, а затем скупил компании практически всех своих конкурентов. В прошлом году в одном из интервью Штенгелов характеризовал свою модель управления бизнесом так: "Мы экономим деньги, выжигая поляну".

Холдинг Штенгелова KVD входит в топ-100 крупнейших частных компаний в России по версии Forbes. Он производит такие бренды, как "Кириешки", "Три корочки", "Хрустящий картофель" и "Beerka", поэтому деньги для бизнесмена не проблема. Штенгелов охотно балует своих детей, которые живут в Австралии и путешествуют по всему миру, однако на своём ТЦ решил сэкономить.

ФОТО: Life.ru/Instagram

Старший сын Штенгелова — Иван — окончил наиболее известную и самую дорогую школу-пансион для мальчиков Southport. Юноша профессионально занимается большим теннисом, не забывая при этом и отдыхать.

ФОТО: Life.ru/Instagram

В социальных сетях Иван хвастается частными самолётами, отдыхом на горнолыжном курорте и весёлыми тусовками с друзьями. Он называет себя "русским гангстером".

Иван любит не только теннис, но и футбол. Он не упускает случая похвастаться посещением матчей Лиги чемпионов и фотографиями со звёздами. Вот снимок 2014 года, сделанный на матче мадридского "Реала", — на нём Иван с Сами Хедира.

Младший сын — Алексей — скромнее своего брата. На его старой странице в "Фейсбуке" лишь несколько фотографий. Он также занимается большим теннисом, что и сподвигло их отца построить огромный спортивный комплекс — академию тенниса и гольфа.

Штенгелов позаботился о всех своих ближайших родственниках. Так, например, старшая сестра Юлия возглавила построенный спортивный комплекс, переехав из Швейцарии в Австралию.

Младшая сестра Оксана, по образованию менеджер, со своей семьёй живёт в Томске, где открыла свой ресторан.Члены семьи Штенгелова для перелетов частенько арендуют бизнес-джеты.

Стоимость такой вип-услуги начинается от нескольких десятков тысяч долларов.