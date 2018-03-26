понедельник, 26 марта 2018 г.
«Олег Табаков скончался, когда открыто поддержал политику Кремля и президента России Владимира Путина» Сергей Талк
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Раскрыты подробности отношений Кары Делевинь и дочери Майкла Джексона

Раскрыты подробности отношений Кары Делевинь и дочери Майкла Джексона

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Пэрис Джексон

ФОТО: lenta.ru

Актриса Кара Делевинь и дочь музыканта Майкла Джексона, Пэрис, «заигрывают друг с другом, но не находятся в романтических отношениях». Так источник прокомментировал журналу People слухи о том, что девушки встречаются.

«Пэрис всего 19 лет, и она живет полной жизнью. У нее нет планов заводить постоянные отношения», — сказал собеседник издания.

Daily Mail 23 марта опубликовала фото «двойного свидания» Кары Делевинь, Пэрис Джексон и звезды фильма «Один дома» Маколея Калкина с его девушкой в Лос-Анджелесе. На снимках видно, как Делевинь и Джексон танцуют, целуются и сидят друг у друга на коленях. Кадры породили слухи о том, что девушки находятся в романтических отношениях, пишет Lenta.ru.

Делевинь в 2015 году призналась в бисексуальности. 25-летняя актриса известна по фильмам «Валериан и город тысячи планет», «Отряд самоубийц», «Бумажные города» и «Анна Каренина» 2012 года.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ