Вот так-то! Мужики тоже симулируют оргазм

Канадцы опросили 230 молодых людей (ладно, местами не очень молодых — в возрасте 18-29), и узнали, что в 25% случаев товарищи симулируют “финал“. И абсолютно все 100% опрошенных хотя бы единожды, но таки симулировали оргазм, пишет Mport.ua.

Причина

Главная причина — мужчины просто хотят, чтобы их партнерши были довольны собой.

Вагинальный, анальный и оральный

Чаще всего симуляция оргазма происходит при вагинальном сексе. Не удивительно: как не крути, это самый распространенный вид коитуса. Хотя, среди опрошенных нашлись и такие, которые делали это и при анальном половом акте. Ну а самый шок, повергший канадцев и нас в смятение:

“Некоторые участники опроса сказали, что они умудрялись симулировать оргазм даже при оральном сексе“.

Легче всего симулировать в...

Респонденты признались, что легче всего им симулировать оргазм, когда секс с презервативом. Были случаи, когда партнерши не верили ребятам, и последним приходилось в этом убеждать. Зачем они это делали — остается только гадать.

Мораль басни

Мораль сформулирована в заголовке статьи. Причины, подталкивающие нас это делать, разные. Но смысл остается прежним — мы тоже симулируем оргазм, причем не реже женщин.

Чтобы никому ничего не приходилось симулировать, занимайтесь сексом в следующих позах: особенно эти позы рекомендуются товарищам, стесняющимся своих размеров.