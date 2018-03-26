Певица Таня Михайлова объяснила, почему выбрала такое странное имя для сына

В беседе с журналистами Таня расказала о том, почему выбрала для сына такое необычное имя для сына. Мальчика назвали Теодором. Как оказалось, за выбором этого имени нет никакой особой истории – имя для малыша предложила мать Микка и Тане оно просто понравилось.