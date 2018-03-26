понедельник, 26 марта 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Певица Таня Михайлова объяснила, почему выбрала такое странное имя для сына

Певица Таня Михайлова объяснила, почему выбрала такое странное имя для сына

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Instagram

Музыканты Таня Михайлова и Микк Саар в феврале этого года впервые стали родителями. Несмотря на то, что малышу сейчас всего чуть больше месяца, пара смогла посетить церемонию вручения премии EFTA, ведь за ребенком присматривала бабушка, сообщает TV3.

В беседе с журналистами Таня расказала о том, почему выбрала для сына такое необычное имя для сына. Мальчика назвали Теодором. Как оказалось, за выбором этого имени нет никакой особой истории – имя для малыша предложила мать Микка и Тане оно просто понравилось.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ