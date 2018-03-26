Певица Таня Михайлова объяснила, почему выбрала такое странное имя для сына
26 марта 2018 г., 11:51
Музыканты Таня Михайлова и Микк Саар в феврале этого года впервые стали родителями. Несмотря на то, что малышу сейчас всего чуть больше месяца, пара смогла посетить церемонию вручения премии EFTA, ведь за ребенком присматривала бабушка, сообщает TV3.
В беседе с журналистами Таня расказала о том, почему выбрала для сына такое необычное имя для сына. Мальчика назвали Теодором. Как оказалось, за выбором этого имени нет никакой особой истории – имя для малыша предложила мать Микка и Тане оно просто понравилось.