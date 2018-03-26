Мелания Трамп в розовом костюме удивила ярким образом

На публике супруга Дональда Трампа появилась в деловом костюме бледно-розового цвета от итальянского бренда Emilio Pucci и желтом пуловере.

Напомним, что недавно 47-летняя Мелания Трамп провела в Белом доме круглый стол по вопросам кибербезопасности. Для встречи с представителями компаний Amazon, Facebook, Google, Twitter Мелания выбрала стильный костюм от Calvin Klein и блузку цвета фуксии.