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  • Обиженная Ксения Бородина высказалась о зазвездившейся Ольге Бузовой

Обиженная Ксения Бородина высказалась о зазвездившейся Ольге Бузовой

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Ксения Бородина

ФОТО: Instagram

В Сети долгое время ходили слухи о том, что ведущие скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова и Ксения Бородина сильно разругались.

Последняя даже как-то назвала первую не подругой, а только коллегой. Недавно Бородина наконец-то высказалась о своей знаменитой соведущей. Как заявила со сцены Ксения Бородина, которая пришла на концерт Ольги Бузовой и подарила ей огромный букет роз, собранная ей публика - это доказательство того, что она крутая. Ксения пожелала, чтобы в ее жизни не было «мужчин WI-FI» и она наконец-то встретила настоящего принца, чтобы ее любили и у нее все было хорошо. Бузова поблагодарила Бородину за то, что она впервые пришла на ее концерт, пишет 7d.org.ua. 

 

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