Обиженная Ксения Бородина высказалась о зазвездившейся Ольге Бузовой

Последняя даже как-то назвала первую не подругой, а только коллегой. Недавно Бородина наконец-то высказалась о своей знаменитой соведущей. Как заявила со сцены Ксения Бородина, которая пришла на концерт Ольги Бузовой и подарила ей огромный букет роз, собранная ей публика - это доказательство того, что она крутая. Ксения пожелала, чтобы в ее жизни не было «мужчин WI-FI» и она наконец-то встретила настоящего принца, чтобы ее любили и у нее все было хорошо. Бузова поблагодарила Бородину за то, что она впервые пришла на ее концерт, пишет 7d.org.ua.