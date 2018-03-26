Измена как образ жизни: а твой знак Зодиака входит в число самых неверных?

В астрологии каждый знак зодиака обладает своим характером и темпераментом. Более того, существует определенная статистика верных и, наоборот, склонных к измене, пишет СтарХит.
Конечно, нужно понимать, что среди любого знака бывают и исключения, а каждые отношения уникальны и могут идти вразрез с тем, что говорят звезды. Но если вы хорошо знаете зодиакальную характеристику своего партнера, это позволит вам узнать о нем многое и поможет избежать множества проблем. Астролог, психолог и парапсихолог Сергей Ланг дал характеристику каждому знаку.
12 место – Козерог
Козероги самые верные из всех представителей знаков. Эти люди ценят то, что имеют в жизни. Более того, они однолюбы и не прощают измены. Если столкнутся с предательством, то будьте уверены – Козерога вы больше не увидите рядом с собой. Анфиса Чехова долгое время скрывала расставание с супругом от поклонников. По ее словам, она была готова простить измену и объясняла, что крах брака крылся в другом.
11 место – Скорпион
Скорпионы любят притягивать к себе всеобщее внимание, поэтому часто их можно заметить флиртующими с представителями противоположного пола. Также они могут допустить сексуальные отношения на стороне. Но Скорпионы редко сами уходят из семьи. Они скорее могут создать безвыходную ситуацию для второй половинки, например, невыносимые условия жизни, и терпеливо ждать, когда их партнер уйдет от них сам. Мария Погребняк доказывает, что Скорпионы – одни из самых верных знаков зодиака. На протяжении более 12 лет она живет со своим супругом Павлом и воспитывает троих детей.
10 место – Телец
Телец очень любит, ценит семью и всячески оберегает ее от проблем. Но в то же время этот знак зодиака редко признают свои ошибки. Поэтому если в семье напряженная обстановка, он не пытается решить проблему, а найдет отдушину на стороне. Но сделает это так скрытно, что партнер не догадается об измене. Степан Меньщиков в прошлом году заявил о том, что разводится с супругой Евгенией. Он объяснял это тем, что жена использовала его для достижения собственных целей. а
9 место – Водолей
Водолеи достаточно верные и очень любят себя. Еще одна интересная особенность - они предпочитают хорошенько нагуляться, прежде чем вступать в брак. Но создав семью, они хотят, чтобы партнер развивался как личность, в противном случае Водолей найдет ему замену. Три года назад Вера Брежнева вышла замуж за Константина Меладзе, оставив позади все романы, которые были в ее жизни.
8 место – Рыбы
Рыбы постоянно плывут по течению и никогда не останавливаются. Представители данного знака любят разнообразие в жизни, поэтому если в отношениях происходит застой, им становится скучно. Тогда Рыбы отправляются на поиски новых эмоций, среди которых могут быть и увлечение другим человеком. Так же этот знак является одним из самых общительных, поэтому им не непросто устоять перед соблазнами. Одна из самых завидных невест российского шоу-бизнеса Анна Семенович до сих пор не замужем. Несмотря на то, что ее окружают многочисленные поклонники, она пока не готова отправиться под венец.
7 место – Девы
Девы достаточны экономны. Они очень практичные люди и всегда ищут более выгодный вариант. Девы не будут изменять, но когда поймут, что появился более выгодная партия, без раздумий соберут вещи и уйдут навстречу новой жизни. Тем не менее, шоумен Александр Ревва счастливо живет со своей супругой Анжеликой и воспитывает двух дочерей.
6 место - Весы
Представителям этого знака зодиака сложно дается любой выбор в жизни. Им хочется многое попробовать, а затем обязательно узнать, правильно ли они поступили. Весы могут встречаться одновременно с двумя людьми, поскольку не могут определиться, кого из них выбрать. Часто они настолько затягивают с решением, что претенденты на звание второй половинки устают ждать и бросают борьбу, а Весы в итоге остаются у разбитого корыта. Певица Сати Казанова в 35 лет связала себя узами брака. До этого у нее были романы, которые так и не увенчались свадьбой.
5 место - Львы
Лев берет от жизни все. Он любит пускать пыль в глаза, только для того, чтобы чувствовать себя на высоте. Поэтому этот знак зодиака часто изменяет, ведь все близкие люди знают их подноготную, и они не чувствуют себя самыми лучшими в их глазах. А когда Лев заводит отношения на стороне, он может создать любой образ и чувствовать себя настоящим Королем. Когда Игорь Петренко был в браке в первой супругой, у него начались отношения с Екатериной Климовой. Тем не менее, этот союз не просуществовал долго – теперь он женился в третий раз.
4 место – Овен
Овну важно количество и качество в жизни. Ему сложно будет остановиться на одном партнере и хранить верность до конца своих дней. Вокруг него много хороших вариантов, ну как же он будет сидеть на месте? Овен стремится завоевать любовь и уважение к себе постоянно, и одного человека для собственного эго ему мало. Актер Андрей Гайдулян развелся со своей супругой Дианой Очиловой. Несмотря на то, что девушка находилась с ним во время его борьбы с раком, пара все же приняла решение расстаться.
3 место - Близнецы
Близнецы могут легко вести двойную жизнь. Дома быть примерным мужем и отцом (матерью, женой), а за пределами иметь бурные отношения. Именно их чаще остальных прельщают кратковременные курортные и служебные романы. Не так давно футболист Андрей Аршавин попал в громкий скандал. После объятий с казахстанской моделью его супруга начала угрожать девушке, пытаясь сохранить семью.
2 место - Рак
Раки не умеют ценить семейное счастье. Они очень ведомые люди и чаще всего живут эмоциями, а не головой. С Раком трудно договориться, он слушает только себя, и в случае измены не будет просить прощения, а скинет свою вину на вас. Так что приготовьтесь выслушивать, что это вы создали невыносимые условия, и ему ничего не оставалось делать, как найти другой вариант. Звезда «Дома-2» Антон Гусев решил оставить первую супругу, которая подарила ему сына, и сейчас счастлив в браке с Викторией Романец.
1 место – Стрелец
Стрелец настоящий ловелас. Он не может отказаться от интересной и соблазнительной жизни. К тому же он всех в себя влюбляет, ведь обладает сильным характером и имеет мощную харизму. Стрельцы изменяют, не потому что их партнер в чем-то не устраивает, а просто потому что это их образ жизни. Викторию Боню считают одной из самых красивых звезд шоу-бизнеса. После расставания с монакским бизнесменом Алексом Смерфитом она заявила о новом романе.