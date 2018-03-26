Измена как образ жизни: а твой знак Зодиака входит в число самых неверных?

Анна Семенович ФОТО: Instagram

7 место – Девы

Девы достаточны экономны. Они очень практичные люди и всегда ищут более выгодный вариант. Девы не будут изменять, но когда поймут, что появился более выгодная партия, без раздумий соберут вещи и уйдут навстречу новой жизни. Тем не менее, шоумен Александр Ревва счастливо живет со своей супругой Анжеликой и воспитывает двух дочерей.

Александр Ревва ФОТО: Scanpix

6 место - Весы

Представителям этого знака зодиака сложно дается любой выбор в жизни. Им хочется многое попробовать, а затем обязательно узнать, правильно ли они поступили. Весы могут встречаться одновременно с двумя людьми, поскольку не могут определиться, кого из них выбрать. Часто они настолько затягивают с решением, что претенденты на звание второй половинки устают ждать и бросают борьбу, а Весы в итоге остаются у разбитого корыта. Певица Сати Казанова в 35 лет связала себя узами брака. До этого у нее были романы, которые так и не увенчались свадьбой.

Сати Казанова с мужем. ФОТО: Instagram

5 место - Львы

Лев берет от жизни все. Он любит пускать пыль в глаза, только для того, чтобы чувствовать себя на высоте. Поэтому этот знак зодиака часто изменяет, ведь все близкие люди знают их подноготную, и они не чувствуют себя самыми лучшими в их глазах. А когда Лев заводит отношения на стороне, он может создать любой образ и чувствовать себя настоящим Королем. Когда Игорь Петренко был в браке в первой супругой, у него начались отношения с Екатериной Климовой. Тем не менее, этот союз не просуществовал долго – теперь он женился в третий раз.

Екатерина Климова и Игорь Петренко. ФОТО: Lystseva Marina/ITAR-TASS

4 место – Овен

Овну важно количество и качество в жизни. Ему сложно будет остановиться на одном партнере и хранить верность до конца своих дней. Вокруг него много хороших вариантов, ну как же он будет сидеть на месте? Овен стремится завоевать любовь и уважение к себе постоянно, и одного человека для собственного эго ему мало. Актер Андрей Гайдулян развелся со своей супругой Дианой Очиловой. Несмотря на то, что девушка находилась с ним во время его борьбы с раком, пара все же приняла решение расстаться.

андрей Гайдулян ФОТО: vk.com

3 место - Близнецы

Близнецы могут легко вести двойную жизнь. Дома быть примерным мужем и отцом (матерью, женой), а за пределами иметь бурные отношения. Именно их чаще остальных прельщают кратковременные курортные и служебные романы. Не так давно футболист Андрей Аршавин попал в громкий скандал. После объятий с казахстанской моделью его супруга начала угрожать девушке, пытаясь сохранить семью.

Аршавин с женой Алисой. ФОТО: Instagaram

2 место - Рак

Раки не умеют ценить семейное счастье. Они очень ведомые люди и чаще всего живут эмоциями, а не головой. С Раком трудно договориться, он слушает только себя, и в случае измены не будет просить прощения, а скинет свою вину на вас. Так что приготовьтесь выслушивать, что это вы создали невыносимые условия, и ему ничего не оставалось делать, как найти другой вариант. Звезда «Дома-2» Антон Гусев решил оставить первую супругу, которая подарила ему сына, и сейчас счастлив в браке с Викторией Романец.

Антон Гусев и Виктория Романец. ФОТО: Скриншот с Instagram

1 место – Стрелец

Стрелец настоящий ловелас. Он не может отказаться от интересной и соблазнительной жизни. К тому же он всех в себя влюбляет, ведь обладает сильным характером и имеет мощную харизму. Стрельцы изменяют, не потому что их партнер в чем-то не устраивает, а просто потому что это их образ жизни. Викторию Боню считают одной из самых красивых звезд шоу-бизнеса. После расставания с монакским бизнесменом Алексом Смерфитом она заявила о новом романе.