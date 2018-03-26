Никаких улучшений: продюсер расказал о состоянии впавшей в кому эстонской ведущей

«Дорогие друзья, те, кто переживает за Сигне, всем отвечаю здесь.

Писем и сообщений от неравнодушных просто море. Я извиняюсь, что не могу всем ответить. Сигне до сих пор находится в тяжелом состоянии в больнице, никаких изменений нет. Ее шансы на выздоровление сейчас в руках врачей и Бога!», - пишет Нилов в Facebook.

Напомним, вечером 22 марта произошло тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Тарту у ветряной мельницы в Адавере, где столкнулись легковой и грузовой автомобили.

Спасателям пришлось вырезать женщину-водителя из легковушки. Как выяснил портал Elu24, пострадавшей оказалась Сигне Лахтейн, известная телеведущая самого популярного в Эстонии телешоу «Kodutunne», которое занимается благотворительностью.

Cообщение о ДТП поступило вчера в 21.23. По предварительным данным, в Пыльтсамаа на 117-м километре шоссе Таллинн - Тарту - Выру - Лухамаа столкнулись грузовик Volvo с прицепом и легковой автомобиль Opel Insignia. В результате аварии грузовик, которым управлял 21-летний мужчина, съехал с дороги в кювет.

В результате столкновения грузовика и легковой машины пострадала находившаяся в Opel сорокалетняя женщина, которую спасатели вырезали из деформированной машины. Пострадавшую доставили в Клинику Тартуского университета, сообщает Tartu Postimees.