Никаких улучшений: продюсер расказал о состоянии впавшей в кому эстонской ведущей

Продюсер Кристи Нилов сообщила новости о состоянии попавшей в тяжелое ДТП телеведущей передачи «Kodutunde» Сигне Лахтейн.
«Дорогие друзья, те, кто переживает за Сигне, всем отвечаю здесь.
Писем и сообщений от неравнодушных просто море. Я извиняюсь, что не могу всем ответить. Сигне до сих пор находится в тяжелом состоянии в больнице, никаких изменений нет. Ее шансы на выздоровление сейчас в руках врачей и Бога!», - пишет Нилов в Facebook.
Напомним, вечером 22 марта произошло тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Тарту у ветряной мельницы в Адавере, где столкнулись легковой и грузовой автомобили.
Спасателям пришлось вырезать женщину-водителя из легковушки. Как выяснил портал Elu24, пострадавшей оказалась Сигне Лахтейн, известная телеведущая самого популярного в Эстонии телешоу «Kodutunne», которое занимается благотворительностью.
Cообщение о ДТП поступило вчера в 21.23. По предварительным данным, в Пыльтсамаа на 117-м километре шоссе Таллинн - Тарту - Выру - Лухамаа столкнулись грузовик Volvo с прицепом и легковой автомобиль Opel Insignia. В результате аварии грузовик, которым управлял 21-летний мужчина, съехал с дороги в кювет.
В результате столкновения грузовика и легковой машины пострадала находившаяся в Opel сорокалетняя женщина, которую спасатели вырезали из деформированной машины. Пострадавшую доставили в Клинику Тартуского университета, сообщает Tartu Postimees.
Пока обстоятельства ДТП выясняются, журналистам стало известно, что главной героиней всего этого кошмара стала ведущая «Kodutunne».