Фото и видео шоу Киркорова в Таллинне: артист спустился к зрителям на крыльях Артисту подпевали всем залом и кричали «молодец!»
25 марта 2018 г., 22:45
В воскресенье, 25 марта, Народный артист России Филипп Киркоров развернул на сцене таллиннского ледового холла Тондираба феерическое трехчасовое шоу «Я», не уступающее по зрелищности бродвейским мюзиклам и легендарным шоу Лас-Вегаса.
Костюмы, танцевальные номера, видео и спецэффекты – все было в этот вечер на высоте. К своим таллиннским поклонникам Филип Киркоров спустился с большими белыми крыльями.
За несколько часов до концерта Филипп Киркоров прогулялся по Таллинну и пообщался с порталом Limon.ee, видеорепортаж смотрите ЗДЕСЬ!