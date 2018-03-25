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Фото и видео шоу Киркорова в Таллинне: артист спустился к зрителям на крыльях Артисту подпевали всем залом и кричали «молодец!»

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В воскресенье, 25 марта, Народный артист России Филипп Киркоров развернул на сцене таллиннского ледового холла Тондираба феерическое трехчасовое шоу «Я», не уступающее по зрелищности бродвейским мюзиклам и легендарным шоу Лас-Вегаса.

Костюмы, танцевальные номера, видео и спецэффекты – все было в этот вечер на высоте. К своим таллиннским поклонникам Филип Киркоров спустился с большими белыми крыльями. 

За несколько часов до концерта Филипп Киркоров прогулялся по Таллинну и пообщался с порталом Limon.ee, видеорепортаж смотрите ЗДЕСЬ! 

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