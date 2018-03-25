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Постаревшую Королеву довели до нервного срыва ВИДЕО!

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Наташа Королева.

ФОТО: Eugene Odinokov/Sputnik

Певица Наташа Королева опубликовала странный видеоролик. Она рассказала о том, что нужно отдыхать, со слезами на глазах, пишет Дни.ру.

Запись появилась на странице Королевой в социальной сети Instagram. Подписчиков не на шутку взволновало необычное обращение.

"Самые прекрасные минуты – это когда ты наконец-то можешь позволить себе так лечь и постараться отключить все сознание от этого огромного мира", – сказала исполнительница, едва не заплакав. Пользователи решили, что Королева находится на грани нервного срыва.

"Мать, переработала (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – пишет один из комментаторов. "Наташа,ты прямо вот-вот заплачешь,не надо,все пройдет", – отметил другой участник беседы.

Некоторые обратили внимание и на внешний вид Королевой. "Старая бабка", – заявил злопыхатель. "Наташа уставшая и постаревшая", – добавил второй. "Постарела Наташка. Эх годы летят", – с сожалением заметил третий.

Другие предположили, что Королеву довел до нервного срыва супруг Сергей "Тарзан" Глушко. Недавно в сети появилось видео, где он исполняет эротический танец с неизвестной женщиной. "Твой муж не стоит твоего мизинца,я видела как он деньги зарабатывает,выгнала давно бы уже,пахабщина,ужас.Не теряйте своё драгоценное время на ничтожество", – дает совет комментатор.

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