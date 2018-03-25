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Мэрилин Керро выбрала имя будущему ребенку!

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ФОТО: Скриншот с видео

Эстонская ведьма, звезда телепроекта «Битва экстрасенсов» поругалась с отцом своего будущего ребенка из-за того, как назвать малыша. Мэрилин Керро пока скрывает от общественности пол своего первенца, пишет СтарХит.

Мэрилин Керро стала героиней программы «Однажды». Эстонская ведьма, которая вскоре впервые станет матерью, представила своего возлюбленного и раскрыла некоторые тайны личной жизни. Мэрилин рассказала, как познакомилась с  норвежским плотником Марком Александром Хансеном.

ФОТО: Скриншот с видео

Молодого человека совершенно не пугает, что его любимая женщина - одна из самых сильных ведьм в Европе, а ее не смущает его многочисленные татуировки. «У меня тоже есть татуировки, я не такая уж мягкая», - говорит Керро. Более того, когда он признался ей в любви, Мэрилин набила себе новую, на запястье, прикрыв шрам, который у нее появился в 2014 году. Тогда она жила в Москве и чувствовала себя настолько одиноко, что ей совершенно не хотелось жить. Мэрилин закрылась в ванной комнате, выпила упаковку снотворного и порезала себе вены. Ее спасла подруга, которая случайно зашла в гости, за что Керро не устает ее благодарить.

«Это был прекрасный опыт, чтобы понять, кто рядом. Я часто думаю о жизни и смерти, насколько глупо все было. Я искала любовь не в себе, а у других людей. И счастлива, что высшие силы дали мне еще один шанс. Думаю, сколько бы всего упустила, если бы меня не спасли. И теперь я умею ценить то, что у меня есть. И татуировку я сделала, чтобы, глядя на руки, не было дурных воспоминаний. Поэтому у меня тут изображено сердце и линии кардиограммы, как символ жизни. Потому что всегда надо выбирать жизнь», - рассказала Керро.

ФОТО: Скриншот с видео

Мэрилин пообещала, что следующая татуировка будет имя будущего ребенка. Ведьма скрывает пол своего малыша, но точно знает, как его назовет. Керро призналась, что имя первенца давно держит в голове, она давно мечтала стать матерью. И хотя отцу ребенка выбор Мэрилин не нравится, она стоит на своем.

«У нас уже есть имя будущему ребенку. Мы чуть-чуть ругаемся из-за этого, потому что Марку не нравится это имя. Но я сказала – я хочу. Я его выбрала, и оно давно в моей голове. Могу сказать только, что в этом имени буква «р» и буква «а», - рассказала Керро.

Сейчас беременная Керро не занимается частной практикой, так как боится, что это может повлиять на энергетику ребенка.

Мэрилин также поведала, что ее магические способности передадутся малышу, только в том случае, если это будет девочка. Многие фанаты ведьмы уверены: у Керро родится дочь.

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